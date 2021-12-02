昨日（12月1日）ViuTV最新真人騷選秀節目《肥美人》EXTRA LIKE GIRL，29名參賽者正式出爐，所有參賽者的BMI均超過25，而官方則以網上投票的形式，讓網民投選出心水的肥美人直入16強，當中最貼題的參賽者體重有達270磅！

相信不少人會把「肥」和「醜」劃上等號，但其實兩者並沒有絕對的關係，肥不代表沒有「美」的權利，有不少胖胖的人都是優質的潛力股，圓潤的身材亦無阻她們散發出自信和美麗的磁場！歷年亦有不少經歷過微胖時期的女星，但當中多位都能憑精緻五官繼續撐起顏值，明乎其實微胖都依然是女神級！



ViuTV最新真人騷選秀節目《肥美人》EXTRA LIKE GIRL，29名參賽者正式出爐，所有參賽者的BMI均超過25。（《肥美人》宣傳片截圖）

昨日（12月1日）ViuTV在Facebook上公佈了，最新真人騷選秀節目《肥美人》EXTRA LIKE GIRL，29名參賽者的詳細資料，並以網上投票的形式，讓網民投選出心水的肥美人直入16強。其中最貼題的參賽者8號的陳映同（Lezlie），體重達270磅，卻依然無阻她散發出自信的光茫。當中已有幾名選手的票數跑出，票數最多的12號的邢洋陽（洋腸）被視為大熱門人選，而19號的馮子恒（比比）則被網民大讚有冠軍相！

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雖然瘦是社會的主流風氣，更有不少人把「肥」和「醜」兩字掛勾，但其實肥亦可以美麗，歷年來都有不少經歷過微胖時期的女星，就算是圓潤的臉頰還是身形，都能繼續用精緻的五官撐起顏值，明乎其實微胖都依然是女神級！

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無論肥定瘦，不要被框架限制心中的想法，真正的自信和美麗並不是用外表和身形堆砌出來，而是由心出發，學會怎樣欣賞自己，包容並接受自己的不足之處，做那個最愛自己的人！

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【全民造星4／全民造星IV】《全民造星IV》早前完成60強淘汰賽，參賽者中年紀最小、16歲的曾業喬（燒賣）亦在名單之上。燒賣所屬的B組導師梁祖堯直言淘汰燒賣是因為其家人不支持，及參賽會耽誤其學業。賽果一出再次引來不少網民熱議，有連登網民發文直言燒賣的淘汰絕對跟其父母有關，因為家中兄長讀書成績一般，因而成為家中唯一的希望。反觀年齡相若的姚焯菲（Chantel）卻「同歲唔同命」，可以「完全睇到父母對子女影響」。

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