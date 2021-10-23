據說肥胖的遺傳機會率高達8成，加上家庭的飲食習慣影響，因此兄弟姊妹的體型大多相似。日本有一對胖乎乎的混血姊妹花，她們在來自美國的母親下養育成長，每天都是炸雞和甜品放題，高峰時期體重加起來超過200公斤。肥胖姊妹經常受歧視，但她們會互相鼓勵，甚至承諾大家永遠不會減肥。不過，有天晚上妹妹不小心發現自己被姐姐背叛，一怒之下竟然減掉77公斤，由體重過百的肥妹變身成為大美女，到底發生了什麼事讓她下決心減肥？



日本綜藝節目「ザ！世界仰天ニュース」最近分享了一個混血日本女生的勵志減肥故事。主角名叫エレナ（Erera），她的爸爸是純正日本人，而媽媽則是美國意大利混血兒，她還有一個關係親近的姐姐，兩姊妹遺傳了父母的良好基因，小時候長得非常可愛。然而，她的父親很早便不幸離世，為了不讓女兒感到寂寞，母親每天都會準備豐富食物，養得她們肥肥白白，並叮囑說：「瘦了便會感冒和死掉！」最後兩姊妹像氣球一樣，隨著年齡變得越來越胖。

Erera升上高中後，體重超過126公斤，而姐姐也重達98公斤。由於身體過胖，在學校遇到很多不便，例如避難訓練時無法躲到到桌子下、班上發現有食物不見了，都會被當作犯人等，讓處於青春期的Erera感到很難過。可是，每當她失落時，姐姐都會在她身邊鼓勵說：「卡路里是讓人提起精神的藥！」兩姊妹承諾對方永遠一起做胖子，誓不減肥，即使媽媽的好友看不過眼，出錢利誘她們減肥，也無法動搖Erera的心。然而，她在某個晚上走過姐姐的房間時，竟然發現了一個讓她衝擊的真相...👇👇👇點擊圖片看減肥故事和Erera變身後的樣子👇👇👇

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原來姐姐秘密戀愛了，她為了獨佔媽媽朋友的獎金和變美，居然「背叛」妹妹獨自在深夜做運動減肥！得知真相的Erena非常生氣，決定也要瞞著對方偷偷瘦下來，包括說謊聲稱去吃自助餐，其實是去慢跑、故意錯開對方的晚餐時間只吃雞胸沙律等。最後，Erena由高峯期的126公斤減至49公斤，足足輕了77公斤，現在是一名混血美女瑜伽導師；而姐姐也減肥成功，由98公斤減至58公斤，兩姊妹還一起拿到了減肥獎金，非常勵志！

其實肥仔減肥也隨時有機會變男神！最近有位日本男大學生在電視節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自己的減肥經歷，重100kg的沖繩他因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看胖子變校草的勵志故事👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：日本90年代短裙辣妹look捲土重來！女生潮穿泡泡襪竟與父母有關

日本女高中生，簡稱「JK」，制服短裙和水手服已經成為了她們的象徵，每個年代更會出現不同特色穿搭，最為人熟悉的必數90年代黑皮辣妹風格，超迷你短裙配搭寬大的白色泡泡襪帶領整個亞洲的少女「跟風」。最近，過氣的泡泡襪突然成為00後女學生最愛的潮物，到底為甚麼會出現這個現象呢？👇👇👇點擊圖片看日本女高中生之間泡泡襪重新興起的原因👇👇👇

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