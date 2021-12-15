突然被好友告白點算好？　6個不傷友誼的拒愛步驟｜出POOL補習班

再見亦是朋友？都說男女間沒有純友誼，如果你的好友在談心期間突然向你告白，但你一直以來只把對方當成自己的好友，拒絕說到了唇邊，偏偏又怕傷害了他／她，這時你會如何是好？



《女神降臨》劇照

一直天真地相信男女間有純友誼，於是把異性好友當成閏密的你，突然之間聽到對方的真實剖白，原來對方喜歡的人就是你！雖然知道自己要明確地拒絕他／她，然而充滿歉意的說話卻卡在了嘴邊，最後場面變得非常尷尬。

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到底面對好友的突然告白，怎樣的應對和拒愛的手法才能不傷友誼，讓彼此在表白的尷尬氣氛過後，還能繼續維持朋友關係？以下6個步驟教你不傷友誼婉轉地拒愛，除了發「好人卡」外，還要小心彼此的共同朋友，別讓對方變得難堪！

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雖然鼓起勇氣後被拒絕，任誰都會傷心難過，但正因對方對自己的心意是真實的，而且能被人喜歡也是一種福氣！所以直接地拒絕和坦白地說明原因，比以曖昧回答或以藉口拒絕，這種給予對方假希望的做法，更尊重他／她的感情，別為了自己的愧疚，而讓對方在你無法回應的感情裏越陷越深。

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同場加映：聖誕前出Pool要學！連登網民5個追女良心建議「表白是沒有用的」

聖誕節又到，單身狗又要煩如何度過......有連登網民秋菊之落英為一眾單身巴打着想，不辭勞苦發千字文，詳列5個良心建議，教路如何追女仔，分別是千祈唔好用太多時間溝一條女、千祈唔好識咗一排就表白、千祈唔好成日傾偈、千祈唔好對條女太好太主動、俾條女知道有競爭者等，全部都非常具體，不少網民都大讚非常實用。

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