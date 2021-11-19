有說男生去女友家見家長都會提心吊膽，女生到男友就家會被寵上天。不過凡事都有例外，最近有台灣女網民表示，弟弟帶了女友回家吃飯，沒想到女生一開口，就令全場氣氛瞬間凝結。



樓主弟弟帶女友回家吃飯，沒想到女生一開口，就令全場氣氛瞬間凝結。（《愛回家》劇照）

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台灣媒體引述網民在《DCARD》討論區的發文表示，弟弟跟女友透過網絡認識，女友是做美容業，外型十分漂亮，弟弟是一名工程師，二人交往半年多。最近弟弟帶女友人回家吃飯，為此爸爸更親自下廚，媽媽也十分熱情地找話題，可是女友的回應令大家目瞪口呆，弟弟就默默頭食飯。

爸爸媽媽齊「中刀」

媽媽知道女友從事美容業，為了打開話題，向她請教美容問題，女友回了一句「妳臉適合做拉皮，不會顯得這麼老」，令樓主當場傻眼，媽媽也十分尷尬，勉強回應一句「感覺很貴，我還是這樣就好了」，沒想到女友竟然補刀，笑幾聲後回應「可以哦，不做就繼續這樣（老）」。

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中刀的除了媽媽之外，連爸爸也中招。爸爸客氣地問女友，菜色是否吃得習慣，沒想到她回應一句：「好吃哦！我平常很少吃到這些油炸跟脂肪多的肉，只是要多喝水而已」有骨的說話令全場氣氛瞬間凍結。這一餐在詭異的氣氛中完結。弟弟事後透露，他在送女友回家時，當場表示要跟她分手，換來的卻是女友的酸言酸語，他沒有多加爭辯，一言不發轉身回家。

事後弟弟果斷跟女友分手。（《聽見你的聲音》劇照）

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網民紛紛大讚弟弟夠果斷、能忍，又指女生毫不尊重家人，弟弟是工程師有大好前途，值得更好。

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