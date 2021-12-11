《多啦A夢》是許多人小時候必看的動畫節目，其中主角大雄居住的兩層樓房屋更是喚起童年回憶。日前Twitter上有日本網友發現「大雄家其實是租的」，頓時登上網站熱搜，有網友就在PTT上曬出《多啦A夢》漫畫單行本中大雄父母討論房租的劇情，證實大雄家是名符其實的「租屋一族」。



大雄家其實是用租的？大雄媽媽抱怨「房租太貴」登Twitter熱搜

對於日本Twitter近期因1193話《多啦A夢》動畫釋出，片中大雄的媽媽抱怨房租太貴，讓日本網友瘋傳「大雄家是用租的」，也讓台灣網友好奇，「看過很多次坐時光機到以前大雄爸爸那個年代，如果真的是租的，算一算應該30、40年，有沒有大雄一家是租房族的掛？」

▼▼▼大雄家到底喺咪租？（按圖即可了解）▼▼▼

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《多啦A夢》漫畫佐證大雄家租房！網友曝：至少長租76年

對此有另名網友在PTT提供《多啦A夢》漫畫單行本內頁，大雄媽媽在不同集數都曾對爸爸說「從這個月起房子的租金漲了，錢不夠用」、「看來我們要過著借貸的日子了」、「今天要付房租」，都能看出大雄家中經濟並不寬裕。

原PO也補充大雄家是「超級長租」，根據漫畫資料佐證，從1910年哈雷彗星上次來的時間開始，到1986年大雄家仍住在這裡，加上「初中、高中、大學的大雄都曾以相同的時光機催促年輕的大雄讀書」，判斷大雄家應至少長租76年，原PO也分享「日本法規也規定，若是租一個地方夠久，就能獲得該地永久居住權」。

作者劇情設定過多 網笑：雄太房間光是窗戶就不一樣

最後原PO也認為，作者在漫畫中自打臉的設定過多，「大雄家到底是不是租的，我只能說根據作者當時劇情設定說的算」。其他人也紛紛留言「大多數的漫畫設定本來就不嚴謹了，作者根本沒有想這麼多」、「太神奇了」、「可能是三貸同堂」、「最後變成公共廁所」，也有網友認為「起初租賃的是木造獨棟沒錯，連雄太房間也有過數次變化，光是窗戶就不一樣了」。

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