「我要在頭上裝竹蜻蜓，自由翱翔空中！」這應該是任誰都曾想過一次的夢想吧？在物理學上，這種夢幻道具有可能會實現嗎？

（以下內容節錄自《圖解有趣的生活物理學》）



以直升機的結構作為參考，首先，在頭上裝一個主螺旋槳怎麼樣？這樣的話，就會因頭上的旋轉力而使身體也一起旋轉，令人暈頭轉向。而且還會呈現上吊的狀態，危險極了。

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那麼，像直升機一樣加裝尾槳如何？如此一來就能跟直升機一樣控制姿勢了。但是，上吊的姿態還是沒有解決。要是維持這個狀態的話，自己的體重全部都會由脖子來支撐，產生相當大的負擔。脖子是很難鍛鍊到的部位，就算透過訓練令脖子長出肌肉，但不得不說，把自己的身體吊在一根脖子上也是很亂來的一件事。

為了避免這種旋轉、上吊的狀態，就只能做出像滑翔翼那樣裝有螺旋槳的骨架，才不會增加人體的負擔。骨架最上面裝設主螺旋槳，最後還必須在側面加裝尾槳，好抵銷掉骨架的旋轉。這樣就能在天上飛了吧。可是，這已經算是一架「單人直升機」了呢⋯⋯。

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瞬間移動是有可能實現的嗎？

往某個距離遙遠的場所瞬間（或是在非常短的時間內）移動到目的地的「瞬間移動」。這項科幻作品中常常登場的技術，在物理學上有可能實現嗎？



首先，我們周圍廣闊的空間不僅與距離有關，跟時間也有關係，所以才稱為時空。有人認為這個時空不是筆直的延續，而是歪扭彎曲的。

瞬間移動的基本思路就是，像這樣在時空彎曲時從裡頭跳出來，再經由捷徑返回原來的時空。 換言之，藉由脫離時空的正常流向，可以越過時間移動到其他地方。

另外，經常跟瞬間移動一起提及的「蟲洞」，則是以蘋果被蟲打洞來比喻。蘋果皮的表面是時空的聯繫，順著表皮前行時距離會變得很長，所以打算通過洞穴直接抵達另一面。

這些理論都得伴隨時空扭曲的發生。不過遺憾的是，到目前為止觀測到時空扭曲或曲折的情況極為罕見，更不曾有過人工引起的先例。

瞬間移動和蟲洞都曾在物理學的世界被提及，可惜現在的物理學還沒有辦法伸手觸碰到這個領域。但是，NASA並未完全否定瞬間移動的可能性。在遙遠的未來裡，或許有可能會出現穿越時空的物理理論，讓瞬間移動和蟲洞成真。

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書名：《圖解有趣的生活物理學》

作者： 川村康文

譯者：劉宸瑀, 高詹燦



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】