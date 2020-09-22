多啦A夢50周年｜重溫《兒童樂園》版叮噹　原來當年仲有隻IQ蛋？

要在逾千期的《兒童樂園》中選一個代表人物，那一定是小圓圓。第一、這是百分之百屬於《兒童樂園》的原創人物，第二、小圓圓是書中台柱，自創刊號即已登場，一直到七百二十多期才光榮退役，陪伴讀者前後長達三十年。（本文內容節錄自《千面樂園——我們的兒童樂園》，由作者帶大家重溫小圓圓、叮噹、IQ蛋的內容及漫畫背後的故事。）

文：邱健恩（文學博士、漫畫收藏愛好者）

小圓圓到底是個甚麼樣的人呢？張浚華在三聯書店出版的《小圓圓》精選故事集序文中說得最是扼要中肯：「羅冠樵有使命感，要用他的畫筆教化兒童。他筆下的小圓圓是幸福家庭的模範兒童，既是乖女兒、好學生，又是大姐姐、小老師，深受讀者、家長和教師歡迎，上世紀五十年代至八十年代家傳戶曉。」

每個兒童，都希望自己生活在幸福家庭中；每個家長，都希望子女是乖小孩；每個老師，都希望能夠教到好學生；每個弟妹，都希望有疼愛與照顧自己的大姐姐大哥哥，而小圓圓就正正是能夠滿足每一個人需要的「模範兒童」，能夠成為所有小朋友的好榜樣。

重溫《小圓圓》精選故事集（點擊放大瀏覽）：

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「小圓圓」故事

「小圓圓」從創刊號即開始連載，到第721期「新的故事」是最終回（另在724與726兩期，有番外篇）。連載的三十年來，前二十七年從不缺席，每期都有。最後三年，也只有八期沒有刊載小圓圓的故事（分別是第635, 670, 689, 691, 709, 717, 719與720期）。1983年後，羅冠樵離開《兒童樂園》，而小圓圓故事也戛然而止。

「小圓圓」相當於電視劇中的「處境喜劇」，故事通常是一期完的，每期兩頁（初期有時寫了三頁），寫的是小圓圓與小胖的家庭、校園與社會三方面的生活故事。在這三十年中，他們與上一代的香港人一同經歷過那「制水」的年代，參與過清潔香港運動。那個年代，香港仍然注重農曆七月七日的「七姐誕」（乞巧節）的傳統，小圓圓與小麗也會在月下穿針引線，祈求能有像織女一樣織布造衣服的技巧，也玩過浮針水面的小遊戲。那個年代，治安不算很好，時有賊人入屋偷盜或順手牽羊之事，小圓圓聰明穩重，小胖雖然衝動但有機智，往往能化險為夷。

毛毛與玲玲

毛毛與玲玲出生後，為小圓圓的故事增添更多生趣。讀者非常喜愛這對淘氣的雙胞胎，以致曾有過短暫的時候，兩人脫離了「小圓圓」而另闢「毛毛與玲玲」的專欄故事。初時是在「小圓圓」兩頁故事內，撥出三分一或一半篇幅來寫。不過，這對羅冠樵來說，無疑是增加了說故事的負擔，篇幅雖然沒有增加，卻要說兩個故事，工作量自然增加不少。因此，試了幾期以後就取消了。1964年時，李惠珍曾客串《兒童樂園》，除了繪畫趣味盎然、豐富精彩的跨頁主題漫畫外，也畫過毛毛與玲玲的故事（每次一頁）。這個時候的李惠珍，還沒有創作《13点》漫畫，但筆下的毛毛與玲玲每期都有設計特別的新衣服穿。兩年之後，李惠珍創作《13点》，故事主人翁周13点每期都得更換幾件新款時裝，追本溯源，或可以說是從「毛毛與玲玲」故事開始（點擊放大瀏覽）：

叮噹與IQ蛋

張浚華有「叮噹之母」的美譽，那是因為在上世紀70年代初，她在小學館的雜誌中看到《叮噹》這個故事，覺得很吸引，就引進了《兒童樂園》，誰知道一石激起千重浪，《兒童樂園》與香港讀者，甚至「多啦A夢」都有了不一樣的命運。

對《兒童樂園》來說，銷量自此以後節節上升，第二任社長戚鈞傑當年交託的任務「增加收入」，張浚華十年後終於「完勝」。因着《叮噹》，《兒童樂園》有了非常風光的八年歲月。一直到現在，當人提起《兒童樂園》時，也會自然聯想到《叮噹》。

重溫《兒童樂園》版本的叮噹以及「三次創作」的IQ蛋（點擊放大瀏覽）：

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對讀者來說，由於《叮噹》的出現，他們有了一個不一樣的童年。《叮噹》後來出版單行本，銷量高達六萬，這代表差不多每三個兒童就會擁有一本《叮噹》（部分《叮噹》是外銷的），加上同學之間互相借閱，《叮噹》之於一代兒童，可謂影響至鉅。時至今天，看過《叮噹》的讀者依然可以想起，當年上學遲到時、要交作業或測驗考試的前一個晚上，是如何期盼自己會有隨意門、時光機、默書麵包、時間停頓計。

對於「多啦A夢」來說，他有了一條特別的成名之路。張浚華為「多啦A夢」改了個中文名字「叮噹」，這個名字深入民心，甚至後來其他出版社取得香港版權出版單行本時，仍然沿用沒有版權時的中文名「叮噹」，一直到原作者去世後，才改用「多啦A夢」。不獨香港，即使是內地與台灣，最初引進這部漫畫時，也叫《叮噹》。

《兒童樂園》是在第489期刊登「叮噹」，到第680期停止連載，前後八年時間，連載了一百九十二個故事。1976年，出版單行本《叮噹》。單行本除了收錄部分曾在《兒童樂園》刊載的「叮噹」故事外，也有新故事。

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《兒童樂園》停止連載「叮噹」後，讀者彷彿出現大黑洞，不能適應。由於未能於短時間內找到可媲美的替補故事，張浚華在無計可施下只好根據二次創作的「叮噹」進行三次創作，畫成「IQ蛋」。「IQ蛋」從第683期開始，一直連載至最後一期第1006期。除了人物特徵外，「IQ蛋」的人物性格、故事結構、分鏡連圖都全部繼承自叮噹。在「IQ蛋」連載初期，改編的畫家尚且能夠緊記人設的特徵，但到了最後一百期，隨着半月刊社人手愈來愈緊絀，重繪的畫家已經無暇理會人物面相特徵，以致愈發接近「叮噹」人物。

「IQ蛋」雖然遠不如「叮噹」有名，沒有自立門戶的資格，但也曾經出現「合伙」組新刊的機會。1982年6月，半月刊社為了增加收入，出版另外一本圖畫故事《漫畫樂園》。每期《漫畫樂園》收錄不同故事：創刊號有「傻大姐」、「IQ蛋」、「鬼靈精怪」與「龍爭虎鬥」，以及一頁完的笑話與畫謎。《漫畫樂園》與《兒童樂園》同為三十六頁，由於收錄故事較少，每個故事篇幅隨之增加。像《漫畫樂園》創刊號中的「IQ蛋」〈釣魚〉，共有十頁。

不過，「傻大姐」畢竟不是小圓圓，「IQ蛋」也不是「叮噹」，新書反應不佳，最後只出版了四期就草草落幕。

《千面樂園——我們的兒童樂園》書本封面

書名：千面樂園——我們的兒童樂園

作者：邱健恩，文學博士， 金庸舊版小說、漫畫收藏愛好者，曾舉辦「金庸小說版本展」，並獲香港文化博物館委任為特約研究員。近年專注探討文學的版本問題與文字的跨媒界現象。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】