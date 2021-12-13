遇到緊急情況需要求助，最直接的方法就是撥打999。不過，如果當時你身處危險的環境或者你突然不能發聲，你又會如何向報案中心的人員表達你的意願？近日，YouTube頻道엠빅뉴스報道一宗關於韓國報案中心的英勇事跡。事主是駐守京畿道報案中心的一名消防員，事發當晚他接聽了一通沒人作聲的求助電話，最後憑著報案人的「篤篤」聲，判斷出他正處於危急狀態。



事發於2021年4月13日，韓國時間凌晨4時18分，駐守京畿道災難綜合指揮中心的消防員金賢根，接聽了一通奇怪的報案電話。當時，他接聽之後，對方完全沒有發聲，只是發出一些敲打電話的「篤篤篤」聲音。因為一直沒有得到回應，所以他很快就掛掉了電話。不過，在掛掉電話之後，他一直覺得「有甚麼怪怪的」，因為對方的篤篤聲是十分有節奏，像是在回應一樣。

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不久之後，同一個號碼再打電話來。那一刻，金賢根就知道報案人不是開玩笑，只是真的需要協助。最後，亦多虧了金賢根的迅速反應，及時將報案人從危機中救回來。到底他們中間是如何溝通？

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金賢根之後獲頒「119生活管理最優秀獎」以作嘉許。除此之後，他的事跡亦獲網民大讚，紛紛留言表示「雖然這樣的來電真的會很容易被誤會是開玩笑，但他一直細心聆聽著對方，亦迅速地作出判斷，實在太令人尊敬了」。

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