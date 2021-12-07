自從曾志偉今年年初回到TVB擔任高層後，TVB的節目內容多了不少新嘗試。有傳媒引述消息指，近日曾志偉有意開拍類似韓劇《Penthouse》（上流戰爭）的劇集，更計劃邀請導演葉念琛一同構思。其實，過往不少TVB劇集都曾經被網民指「致敬」韓劇，包括《熟男有惑》、《超時空男臣》等。



【1】《Penthouse》

由2020年10月至2021年9月播放的韓劇《Penthouse》，可說是近年來韓國無線電視台中最高收視的劇集，共有3季，由金素妍、李智雅、柳真、嚴基俊、尹鍾焄、朴殷碩、奉太奎等人主演。故事以一幢假想的高尚住宅「赫拉宮殿」為背景，講述此住宅內的居民為了自身的私益不斷自傷殘傷、出軌、甚至殺人。雖然劇情狗血，但收視卻節節上升。

近日，有消息透露指TVB的總經理曾志偉有意開拍類似《Penthouse》的劇集，更請來著名導演葉念琛一同構思。而女主角將由陳瀅、劉佩玥、蔣家旻及蔡潔主演。

有傳港版《Penthouse》將由陳瀅、劉佩玥、蔣家旻及蔡潔主演

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【2】《紳士的品格》vs《熟男有惑》

《熟男有惑》是TVB 2013年播出的劇集，由郭晉安、李思捷、曹永廉、單立文主演，故事以一間律師樓為背景，並以在律師樓工作的4名中年男律司為主線。不過，有網民發現，此劇的人物設定、故事發展，都與2012年播放的韓劇《紳士的品格》非常相似。

《紳士的品格》，2012年播放的韓劇，由張東健、金秀路、李鍾赫、金旻鍾主演，故事同樣以4名中年男人為主角。有網民表示，郭晉安飾演的角色，與韓劇之中的張東健飾演的角色非常相似。

該網民表示，TVB劇不但將韓劇的人物造型炒到足，甚至連內容都跟到足，「人哋架車有名你又有名，人哋掛濃味嘢入車你又掛，連主角聽歌嘅風格都抄」。

《熟男有惑》vs《紳士的品格》

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【3】《回來吧大叔》vs《誇世代》

《誇世代》是TVB 2017年播放的劇集，由歐陽震華、陳豪、張繼聰、田蕊妮、李佳芯、邵美琪主演，講述一名銀行家因飛機失事而與一名小鮮肉交換了身體，並展開復仇之路。有網民認為，不少劇情和設定都與韓劇《回來吧大叔》相似。

《回來吧大叔》是2016年播放的韓劇，由RAIN、金秀路、吳漣序、李荷妮主演，講述一名突然離世但不想投胎的人以變帥的身體回到人間完成生前遺憾的故事。

對比兩套劇，有網民就指「又係飛機失事調換身分，大叔變小鮮肉返嚟」、「男主角嘅替身又係流落荒島等待救援」。

《回來吧大叔》vs《誇世代》

在傳出TVB將翻拍「類似《PENTHOUSE》的劇」之後，不少網民於連登上留言，表示「拍類似即係唔駛買版權真係叻」、「啲女唔X掂」」、「葉念琛，又係拍男女主角一齊出面有第二個」。

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