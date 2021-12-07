IVE張員瑛被網民質疑整容　6個出道後曾經陷入整容疑雲韓國偶像

年僅17歲的張員瑛，曾是《PRODUCE 48》誕生的第二代國民女團IZ*ONE的中心成員。在IZ*ONE解散之後，她最近聯同同是IZ*ONE成員的安兪真組成IVE再出道。不過，久達再露面的她，卻被不少網民質疑「臉好像不同了」。除了她之外，過往都曾經有不少韓國偶像出道後都陷入整容疑雲。



【1】張員瑛

現年17歲的張員瑛，曾是第二代國民女團IZ*ONE的中心成員，出道時只有14歲，但身高卻是全隊最高，因而有「巨嬰忙內」之稱。由參選《PRODUCE 48》開始，她都經常因為精緻的臉蛋和不科學的身材比例而成為網民熱烈討論的對象。不過，自從今年4月，IZ*ONE解散後，她曾經神隱3個月，至7月再以化妝品品牌INNISFREE的全新代言人姿勢出現時，容貌上出現了一些變化令網民不禁懷疑她整容，包括雙眼皮明顯變深、嘴型改變、嘴唇變得豐厚、鼻頭變得有肉等。

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【2】崔普閔

男團Golden Child的成員崔普閔，現年21歲，是隊內年紀最小的成員。在2019年，他於人氣網劇《A-TEEN 2》擔任男主角，因而人氣急升。長相像小鹿一樣的他，以往經常被整容科醫生稱讚他的五官漂亮。不過，這副令粉絲引以為傲的樣子，今年6月突然消失了！他以滿面油光現身《KCONNECT》的宣傳短片，眼睛、下巴都變得超不自然。不少粉絲看到之後，都紛紛怪責經紀公司為甚麼硬要普閔動刀。

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【3】崔有真

現年25歲的崔有真，曾經2015年3月以女團CLC之名出道，出道初期以清純的形象示人，而單眼皮更可說是她的象徵。不過，她於2017年出席活動時，突然以雙眼皮示人。不過未知因為是施手術的醫生手勢差，還是有真做完手術未消腫，當天她的眼睛非常浮腫，眼睛更比未割雙眼皮之前小了。不過，有真今年再度參加《GIRLS PLANET 999》並成功再入選出道組，雙眼皮的狀態比之前變得自然及好看。

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【4】孫娜恩

現年27歲的孫娜恩，出道初期一直維持著清純的形象，漂亮的樣子及纖瘦的身材一直都是不少女生心目中的wanna-be女神。不過，在2018年所屬組合Apink以《I'm so sick》活動的時候，孫娜恩的外表明顯與之前變得有所不同。面對整容爭議，她曾經在節目上大方承認「有在管理自己的樣子」。

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【5】金南珠

與孫娜恩同屬Apink的金南珠，亦與孫娜恩於相若的時間出現樣貌上的改變。在2018年，Apink出席活動的時候，南珠突然以僵硬的樣貌示人，嚇呆粉絲。

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【6】磪有情

第一代國民女團I.O.I出身的磪有情，出道初期仍然帶有不少baby fat，給人十分可愛的感覺。I.O.I解散後，她於2017年以WEKI MEKI之名再出道。不過，在活動2年後，她曾經因為健康出現問題而暫停活動3個月。在重新回歸的時候，因為變瘦和雙眼皮而被質疑休息期間曾經整容，不少網民更覺得她跟另一名歌手曹柔理撞臉。

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