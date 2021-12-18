今年「國民老婆」新垣結衣與星野源結婚的消息，以及前陣子菅田將暉和小松菜奈宣布喜訊時，在國內外都成為熱門話題。11月22日是日本的「好夫婦日」，廣告公司「株式會社ing」也發表了由日本高中生票選的「最喜歡的明星夫婦＆最想跟他結婚的藝人」排行榜。快來看看2021年最受高中生歡迎的明星夫妻檔及藝人有誰吧！



在「明星夫婦」票選中奪得冠軍的夫妻檔，就是今年5月宣布喜訊的星野源與新垣結衣！雖然「國民老婆」死會讓許多人心碎，不過兩人在日劇《逃避雖可恥但有用》裡的CP成真，也讓大家開心送上祝福。第2名的三浦翔平與桐谷美玲，也是因日劇《有喜歡的人》擦出火花，婚後的甜蜜生活令眾人稱羨。

日本高中生最喜歡那對明星CP呢？第一名毫無懸念！（點撃圖片放大看）

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第3名的DAIGO與北川景子，則是因為DAIGO在2011年客串北川景子主演的《LADY～最後的犯罪～》，使兩人初次相識。兩人在去年升格當父母，DAIGO也為女兒寫歌，並在今年一月釋出父女合拍的MV，畫面非常溫馨。

最喜歡的明星夫妻檔TOP 10



第1名 星野源・新垣結衣

第2名 三浦翔平・桐谷美玲

第3名 DAIGO・北川景子

第4名 賀來賢人・榮倉奈奈

第5名 中尾明慶・仲里依紗

第6名 杉浦太陽・辻希美

第6名 前田俊・重川茉彌

第8名 Hiromi・松本伊代

第8名 ryuchell・peko

第10名 小栗旬・山田優

第10名 木村拓哉・工藤靜香



在「最想跟他結婚的明星」票選中，由男生票選出的冠軍是濱邊美波。濱邊美波在2011年因「東寶灰姑娘」選秀而踏入演藝圈，2017年更因主演真人版電影《我想吃掉你的胰臟》打開知名度，清新可愛的氣質讓她成為許多男性的夢中情人。緊追在後的則是「千年一遇美少女」橋本環奈與新生代人氣女星廣瀨鈴，兩人除了外型出眾之外，演技也不容小覷，是近年炙手可熱的演員。

最想跟他結婚的藝人TOP 10（男生票選）



第1名 濱邊美波

第2名 橋本環奈

第3名 廣瀨鈴

第4名 本田翼

第5名 今田美櫻

第5名 永野芽郁

第7名 有村架純

第8名 石原聰美

第9名 森七菜

第9名 森田光



女生票選的部分，則是由山崎賢人連續兩年奪得冠軍。「漫改王子」山崎賢人曾主演《齊木楠雄的災難》《JOJO的奇妙冒險》等多部知名漫畫的真人版作品，去年主演的Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》也在全球掀起熱議。第2名及第3名則是擁有「國寶級帥哥」稱號的吉澤亮，以及11月15日剛宣布結婚喜訊的影視歌三棲才子菅田將暉。

最想跟他結婚的藝人TOP 10（女生票選）



第1名 山崎賢人

第2名 吉澤亮

第3名 菅田將暉

第4名 新田真劍佑

第4名 田中圭

第4名 山田涼介

第7名 北村匠海

第7名 佐藤健

第7名 志尊淳

第7名 宋江

第7名 高杉真宙

第7名 深澤辰哉

第7名 平野紫耀

第7名 道枝駿佑

第7名 横濱流星



調查概要

■ 題目：關於理想的夫婦與結婚觀的調查

■ 對象：15～18歳高中生（男女比例為5：5）

■ 調查期間：2021年11月10日～11日

■ 有效回答人數：200人



這次由日本高中生票選的排行榜中，有出現你喜歡的明星夫妻或藝人嗎？近年日本演藝圈掀起一股結婚潮，也有許多藝人結婚後更受歡迎，演藝事業更加活躍。順帶一題，菅田將暉和小松菜奈是在此次調查之後宣布結婚，因此沒出現在排行榜中。說不定明年的排行榜又會出現許多變動喔！

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