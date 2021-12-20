分不清謊言還是真話？一個超簡單實驗　看著對方左臉就知真假

有一個有趣的理論認為，一個人的左右臉越是對稱，那這個人就會越漂亮。很多人都對此表示懷疑，覺得不可思議。事實上，我們的左臉和右臉是不一樣的。不僅如此，即使在同一時刻，左右臉的表情也是不一樣的。（本文節錄自《微表情心理學——入門觀察攻略》。）



有一個很簡單的方法可以證明：先找一張自己的正臉照片，然後利用圖像處理軟件切下照片的左半邊臉，再利用翻轉功能將左半邊臉轉成右臉，貼回到原來的照片上，就成了一張新的照片。這張左右兩邊都是左半邊臉的照片，稱為「左臉照」。接下來，再用同樣的方法創造一張「右臉照」。最後把原來的照片放在兩張左右臉照片的中間就會發現，左右臉照片中顯示出的更像是兩個跟本人不一樣的人。

那麼，為甚麼一個人的臉會出現這種情況呢？美國心理學家羅加．思貝利研究發現，人的大腦有左右之分，其中右腦主管圖像、繪畫、直觀感覺等形象思維；左腦主管分析和解析等邏輯思維。而且，主管情緒和感情的右腦，支配身體的左側；而主管邏輯的左腦，則支配身體的右側。

於是，一個人的右側臉流露出來的是理性的信號，會顯示出比較愉快、敏感、脆弱的表情，被稱為「公共表情」；左側臉則會顯示感性信號，反映出一個人內心隱藏的嚴厲、冷酷、抑鬱等性格，被稱為「私人表情」。所以，左側臉更容易顯露出一個人的真情實感，也就是說，左臉比右臉更「誠實」。

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要想知道一個人的真實想法，請看他的左臉。因為左臉所顯示的信息正是右臉所掩飾的。比如我們問某人：「你覺得這個意見怎麼樣？」對方的回答是「還不錯」，但他的左眼空洞，左臉更是面無表情，這說明他在說謊。

此外，人的左臉因為受右腦控制，具有更豐富的表情，所以很多人在拍照或者照鏡子的時候會更喜歡自己的左臉。比如，「甜心教主」王心凌就擁有「左臉王」的綽號；以高挑的身材與巴掌臉著稱的名模林嘉綺，偏好以左臉示人；混血美女許瑋甯同樣表示，不論是工作還是私下自拍，都喜歡以左臉45 度角入鏡。科學家把這種行為稱為「左臉原則」。

劍橋大學心理學家麥克．馬納斯和漢弗萊專門檢驗了1474 幅14 世紀到20 世紀的西歐單人肖像畫，發現其中有60% 的人都在展現自己的左側臉，只有40% 的人展現的是自己的右側臉。也就是說，藝術家們同樣更傾向於將肖像的左側臉呈現給我們看。

維克森林大學心理學家布萊克本和斯基里洛也通過實驗發現，人們對左臉的喜愛程度超過右臉，因為被右腦控制的左側臉有着更強烈的情緒，所以一個人如果擺出冷酷的臉，他左側的臉就會比右側的臉看起來更冷酷；如果擺出一張充滿笑容的臉，那麼左臉也會比右臉看起來笑容更多。

人的左臉更容易顯示一個人的基本氣質。我們若是遇到一個左臉偏向活潑，而右臉偏向冷酷的人，那麼很可能這個人原先是性格比較開朗的，但後來特殊的生活環境或者經歷使他的面容逐漸變得冷酷起來。

可見，由於內在的情緒以及比較深層次的情感都發源於右腦，我們真實的情緒更容易從左臉表現出來。也正是因為左右臉的不同，我們才能夠從一個人的正臉中分析出一個人隱藏的性格。

原來左右臉的表情可以不一樣的！

《微表情心理學——入門觀察攻略》（非凡出版授權使用）

書名：微表情心理學——入門觀察攻略



作者：戴琦



中國講師網品牌課講師。多年的工作練就其金睛火眼，商海的浮沉令其看破人情冷暖，教育培訓則成就其系統思維，主講課程：《顧客心d理》、《兩性心理》、《兒童心理學》等。送你一把讀懂他人的鑰匙，打開無數心理的大門！



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