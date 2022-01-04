經常說「請盯着我的眼睛」的人，並不一定真誠！心理學家專門做了一個實驗。他們把一群志願者分成兩組，讓他們面對面坐着，然後讓其中一組向另一組說謊，而心理學家則通過提前在隱秘處安裝好的攝像鏡頭來觀察說謊者的眼睛。結果出人意料！（本文節錄自《微表情心理學——深入交際攻略》。）



當一個人眼神堅定地盯着我們看時，他所表達的含義也許並不是誠懇，而可能是因為他是個說謊高手。因此，當別人說出「請盯着我的眼睛」時，我們就需要根據當時的具體情況，來分析對方的眼神所代表的含義。有句話說：「說謊者從不看你的眼睛。」那些善於說謊的人也牢牢地記住了這句話，他們會反其道而行之，選擇加倍專注地盯着我們的眼睛，以避免自己的謊言被識破。所以說，那些經常說「請盯着我的眼睛」的人，並不一定真誠無欺。

對此，心理學家專門做了一個實驗。他們把一群志願者分成兩組，讓他們面對面坐着，然後讓其中一組向另一組說謊，而心理學家則通過提前在隱秘處安裝好的攝像鏡頭來觀察說謊者的眼睛。結果出人意料：有70%的說謊者都會堅定地盯着對方的眼睛。由此可見，那些說「請盯着我的眼睛」的人，也很有可能是在撒謊。所以，我們要學會判斷一個人的眼神，不要被對方堅定的目光欺騙。

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Celia是一家公司的行政文員，她做事勤奮，並且能力出眾，深得老闆的賞識，和同事也相處得很好。但突然有一天，Celia發現同事們看她的眼神變了。在上洗手間的時候，她還聽到有人說她是「二奶」、「發姣」……這些話讓Celia有些不知所措，她根本不知道發生了甚麼事情，就找到和自己最要好的同事Ivy 詢問情況。對方偷偷地告訴她：「昨天下班的時候，前台的Angel和幾個同事說，老闆這個月給你多發了1000多元的獎金，真不知道你和老闆是甚麼關係。」

Celia一聽這話，頓時火冒三丈，難不成本本分分做事的人，就因為老闆給發了獎金就不清白了？於是，她立刻去質問Angel：「是你和同事說了亂七八糟的話污蔑我是不是？」對方從容地看着她說：「你看着我的眼睛，我絕對沒說過這樣的話，到底是誰告訴你的？你要不信就把她找來和我對質！」看着Angel 堅定的眼神，Celia心裏開始猶豫，難不成真的錯怪她了？但老闆這個月多給自己發獎金的事情只有Ivy和她知道，而Ivy絕不會做這種事。這樣想着，Celia又堅定起來：「對質就對質，我這就去把人叫來！」她說完這句話後就發現Angel突然變得驚慌起來。

那些擅長說謊的人知道游移的目光很可能會洩露自己的內心秘密，所以為了讓自己看起來更「誠實」，他們會用堅定的目光盯着我們。

當然，並不是所有堅定的目光都代表謊言。例如，當我們在講述一件事時，對方一直盯着我們的眼睛看。這時他是在傳遞真誠，表示他正在很認真地聽我們說話，並準備真誠地與我們進行交流。再如，當一個人遇到困難但又不願被困難打敗的時候，往往會露出堅定的目光。這時候他的眼神就與謊言和真誠無關了，而是代表他正下定決心去做某件事。總而言之，眼睛被稱為「心靈的窗戶」，這說明眼睛在讀取他人心理方面有着重要的作用。因此，我們只要用心觀察這兩扇窗戶，就一定能感知一個人的真實心理。

經常說「請盯着我的眼睛」的人，並不一定真誠！

《微表情心理學——深入交際攻略》（非凡出版授權使用）

書名：微表情心理學——深入交際攻略



作者：戴琦



中國講師網品牌課講師。多年的工作練就其金睛火眼，商海的浮沉令其看破人情冷暖，教育培訓則成就其系統思維，主講課程：《顧客心d理》、《兩性心理》、《兒童心理學》等。送你一把讀懂他人的鑰匙，打開無數心理的大門！



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

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