早前台灣「瑪莎拉蒂案」引起各界譁然，三名惡少痛毆男大生，事後竟然是由惡少的父母出面道歉，讓許多網友看了相當傻眼，紛紛表示「根本是媽寶、爸寶」。不僅瑪莎拉蒂案，近期熱播實境秀《我的男友是媽寶》，裡頭列舉的誇張媽寶行徑，更是讓觀眾看了直呼「遇到媽寶比遇到渣男渣女還可怕！」



所謂的「媽寶」不分男女，指的是永遠沒有自己的主見，喜歡拿爸媽當擋箭牌，當自己做錯事或成果不如預期時，又回頭怪罪「是我爸媽害的啦！」彷彿爸媽就得為他的人生負所有責任。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些網友熱議的媽寶行為，看看你身邊的人有中幾項？

NO. 10 作業、報告都要爸媽寫

在念小學、中學的時候，偶爾請教爸媽幫忙教導課業不為過，不過網友分享，曾看過大學生、甚至出社會的上班族，竟然還要爸媽幫忙寫作業、做簡報，令眾人怒批「要不要乾脆叫爸媽去幫你上課、上班算了？」作業、報告的本意是讓人從中學習，如果都交給爸媽做的話，就失去意義了啊！

傻眼指數：✭✭✭

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NO. 9 每天都要爸媽叫起床

明明設定手機鬧鐘就能解決的事，有些媽寶偏要爸媽每天當「人體鬧鐘」，更過分的是叫也叫不醒，等到要遲到了，才急急忙忙起床，一邊碎念爸媽「天啊來不及了啦！都是你害的啦！為什麼沒叫我起床？」網友憤怒表示「自己的錯不要遷怒好嗎」、「爸媽肯叫起床就不錯了」、「自己不起床怪誰」。

傻眼指數：✭✭

NO. 8 薪水全上繳讓爸媽發零用錢

很多人出社會後會固定上繳孝親費，雖然看起來是孝道的展現，但是有些人把薪水、存摺、甚至印章都交給爸媽保管，出發點卻是因「不想為自己的財務狀況負責」。對於成年人來說，如何規劃財務是個必須學習且重要的課題，因此無條件上繳全部薪水、等著爸媽發零用錢，就像是把自己當小孩一樣，只想叫爸媽幫你決定所有事！

傻眼指數：✭✭

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NO. 7 把「我媽叫我早點回家」掛嘴邊

學生時期有門禁還算普遍，但有些人已經30、40歲，卻還是每天都趕著晚上8點準時到家，晚到一分鐘都不行，雖然有些網友認為，如果還跟爸媽住在一起，晚回家先報備是種禮貌，但媽寶與孝順往往只有一線之隔，若是出門的時候，每十分鐘就要打電話向父母報備行蹤、催促同行友人「我媽叫我早點回家」，那真的會讓人覺得很無言啊！

傻眼指數：✭✭✭✭

NO. 6 上班、上學都靠爸媽接送

「我爸來接我囉～掰掰！」網友分享，曾看過已經出社會好幾年的同事，下班後等著爸媽開車來載，令人困惑質疑「為什麼不能自己回家就好？」給人一種「沒有獨立生活能力」的感覺。不過也有網友覺得，偶爾順路請爸媽載一下其實還好，如果天天都硬要父母排開時間接送，才會被貼上媽寶的標籤。

傻眼指數：✭✭

NO. 5 帶爸媽一起去面試、上班

剛出社會的新鮮人，因為怕不熟悉面試地點，便會想說帶著爸媽一起去公司，甚至叫爸媽幫忙回答面試問題，就連正式上班的時候，也要帶爸媽去「陪上班」。不過網友指出，這樣的行為可能會在面試官、主管心裡留下「不獨立」的印象，失去錄取與升遷機會。如果真的要爸媽陪同面試的話，最好也是請爸媽在公司外面等待就好，不要一起參加面試。

傻眼指數：✭✭✭

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NO. 4 連交往都要經過爸媽許可

「我也喜歡你⋯⋯但我要先問一下我爸媽，我可不可以跟你交往。」時常有網友分享自己與媽寶交往的經驗，其中最經典的，就是連要不要交往都問爸媽，令網友白眼翻到後腦勺「到底是跟你交往，還是跟你爸媽交往啊？」過來人表示，跟媽寶交往的時候，總有陷入三角戀的錯覺，彷彿自己是第三者，對方爸媽才是真愛，最後不知不覺就想放生媽寶了。

傻眼指數：✭✭✭✭

NO. 3 洗衣、洗碗家務全靠爸媽做

明明已經成年、出社會了，有些人卻連碗盤、衣服都沒洗過，就連在外租屋，也要每個禮拜叫爸媽來租屋處幫忙打掃、倒垃圾，簡直是生活白痴，令人感到非常無言。先前Dcard就有一篇文章，原PO說因為自己不會料理生活瑣事，詢問能不能帶媽媽一起到學校宿舍住，令網友大開眼界「荒謬到希望是反串文」、「當你室友真的倒霉」。

傻眼指數：✭✭✭

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NO. 2 做錯事叫爸媽出面道歉

11月初台灣三名瑪莎拉蒂惡少因不滿大學生駕車擦撞，將大學生打到重傷昏迷，事後惡少的爸爸、媽媽都公開下跪道歉，不料此舉再次引發民眾怒火，質疑為何不是惡少本人出面道歉。

其實爸媽代替道歉的事件不只一樁，先前身穿愛馬仕的「愛馬仕姐」怒扯超商店員名牌，遭肉搜後也是由媽媽代為道歉。成年人就該為自己的行為負責，如果犯錯了，就勇於認錯、反省，反而能獲得原諒與尊重。

傻眼指數：✭✭✭✭✭

NO. 1 開口閉口就是「我媽／爸說」

「我媽說我不能加班」、「我爸說我不能去聚餐」，最經典的就是「我媽說我才不是媽寶！」媽寶總以為把「我媽／爸說」掛嘴邊，可以增加自己的說服力，讓其他人都採納他的意見，殊不知這只會讓身邊的人大翻白眼，質疑他到底有沒有獨立思考能力。

許多網友也常會詢問「如何分辨另一半是不是媽寶？」其中最常被提及的就是「我媽／爸說」，只要聽到這句話就會勸「快逃啊～」可說是人人都唯恐不及的地雷禁句。

傻眼指數：✭✭✭✭✭

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月25日至2021年11月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『媽寶行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】