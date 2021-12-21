世界這麼大，說不定在天角哪一方，會有一個跟你長得非常相似的人！日本網站rankingoo早前訪問了1274由年齡介乎10至40歲的女網民，選出10對長得超像的撞樣日韓藝人。



新田真劍佑、車銀優

【第10位】新田真劍佑 & 車銀優

現年25歲的新田真劍佑，和24歲的車銀優，在各自的國家都是屬於顏值代表。新田真劍佑在日本有「國寶級帥哥」的別稱，而車銀優在韓國則有「臉蛋天才」的別稱。除了稱號相似之外，不少網民都認為二人在某些角度看起來，的確有幾分相似！

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【第9位】市川染五郎 & V

現年只有16歲的市川染五郎（八代目），是一名歌舞伎演員，出生於擁有300多年歷史的歌舞伎名門「高麗屋」，從小開始就接受相關的培養，是名副其實的貴公子。而韓國的V，則是世界級男團BTS的成員，現年25歲，曾經於世界百大美男榜中獲得第一位，外表同樣經常被稱讚有貴氣。

市川染五郎（八代目）、V

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【第8位】山崎賢人、宋江

山崎賢人和宋江，除了樣長得像之外，還有不少共同點。首先，二人都是1994年出生的小鮮肉，另外，二人都曾經出演漫畫改編的劇集，例如山崎賢人曾出演《今際之國的闖關者》、而宋江則曾出演《喜歡的話請響鈴》、《如蝶翩翩》、《SWEET HOME》、《無法抗拒的他》，因為有「漫改王子」的別稱。

山崎賢人、宋江

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