Disney+獨家韓劇《雪降花》，已於12月18日開始播放。在開播之前，劇集已經曾經多次被質疑扭曲歷史而被韓國網民叫停。實際播放之後，扭曲歷史的證據更確鑿，有網民在青瓦台網站上發起請願，要求中止播映劇集，截至2021年12月20日早上11時為止，已經有超過25萬人參與。



《雪降花》

《雪降花》以1987年的韓國為背景。當時，韓國正值政治動盪時期，不少大學生都會參加示威活動。而好秀女子大學英文系1年級生殷英路（JISOO飾），有一天在宿舍內看見一名渾身鮮血的男子。她冒著被監視的危險，將他治療及協助他躲藏。不過，這名身世神秘的男子，似乎令英路的處境變得越來越難堪。

在開播之前，《雪降花》已經捲入多次爭議。▼▼▼點擊圖片查看《雪降花》4大爭議▼▼▼

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網民數《雪降花》4宗罪

在開播之前，此劇曾經多次捲入扭曲歷史、美化間諜等爭議。劇組曾經多次解釋，指男、女主角不會牽涉任何民主化運動，希望可以消除觀眾對劇集的疑慮。不過，劇集正式開播後，劇組自打嘴巴，因為在第一集，就出現女主角誤以為身為間諜的男主角是參與了民主化運動所以才救了他的情節。

第二，網民亦指出，1980年代韓國發生民主化運動時，不少參與運動的人都被誣蔑為間諜然後被嚴刑拷問。製作組明知道有這些史實，但卻製作出有這些內容的劇集，是破壞民主化運動價值的行為。

第三，作為間諜的男主角，被作為國家安全部的第二男主角追逐時，背景音樂是《松樹啊松樹》。這首歌是民主化運動時使用的歌，講述了參與運動的人的痛苦和勝利。在國安部的人與追捕間諜時用這首歌為背景音樂，是無法容忍的事。

最後，這套劇會通過OTT平台讓全世界的人觀看，容易令外國人誤會韓國民主化運動的歷史，固此更加需要停播。

《雪降花》劇照

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青瓦台發起請願要求停播

有網民在12月19日於青瓦台網站上發起請願要求停播劇集。截止12月20日早上11時為止，已經有超過25萬人簽名參與請願，代表韓國政府必需回應事件。

雖然劇集在韓國本土罵聲四起，但在海外的人氣就非常高。不少外國網民不明白韓國網民如此生氣的原因，反指韓國網民反應過大，認為「劇就是劇，都是虛假的設定，何必這麼大反應」、「韓國人會不會太偏激」。

《雪降花》劇照

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除了JISOO和丁海寅之外，其實《雪降花》還有不少知名的演員參演。想知道劇中有甚麼知名的滇員參演，可到原文閱讀。