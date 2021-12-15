疫情未消解，加上《魷魚遊戲》大熱，Netflix於2021年第3個季度增加超過440萬的訂閱用戶，其劇集觀賞次數自然越來越多。外國追劇App「TV TIME」最近公布其統計數據，得出2021年Netflix上全球最多人觀看次數10部韓劇，《魷魚遊戲》自然是冠軍，其餘9部你猜得到嗎？



《戀慕》由朴恩斌、路雲、南潤壽、崔秉燦、韓彩雅、鄭彩娟主演。

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全球有超過1900萬用戶的外國追劇平台TV TIME，早前進行數據分析，統計由2021年1月1日至12月7日間，Netflix上最多人觀看的10部韓劇。報告中特別提及到近日迎來大結局的古裝劇《戀慕》，指它是今年Netflix上的其中一套人氣韓劇。不過由於上線時間為10月，而且每星期只有2集，所以遺憾未能登上此榜。

【第10位】《西西弗斯的神話》

由朴信惠、曹承佑主演的《西西弗斯的神話》，非Netflix原創劇集，是韓國JTBC電視台的作品。雖然有朴信惠和曹承佑坐陣，但此劇在韓國本土的收視自播出以來一直向下跌，收視率最低只有3.394%。不少人覺得不少細節交代得不夠清楚，容易令觀眾出現混淆。

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【第9位】《Run On》

由任時完、申世景主演的《Run On》，於2020年12月16日至2021月2月4日播放，同樣非Netflix的原創劇集。這套劇在播放初期，並未有得到很大關注。但不少觀眾發覺劇情越來越好看，亦覺得男、女主角的感情戲十分貼地和寫實，所以之後口碑越來越好。

【第8位】《無法抗拒的他》

由宋江、韓韶禧主演的《無法抗拒的他》，改編自同名網絡漫畫，於2021年6月19日至8月21日播放。故事講述一名原本被初戀傷透了心的女大生，原本已經不再相信愛情，但卻偏偏再度愛上校內的花花公子男同學。雖然劇中男、女主角有不少大尺度的吻戲和床戲，但韓國觀眾似乎未有受落，收視持續低迷。不過，此劇在Netflix的反應卻非常不錯，在播放期間經常登上TOP 10排行榜。

《海岸村CHA CHA CHA》

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【第7位】《海岸村CHA CHA CHA》

由申敏兒、金宣虎主演的《海岸村CHA CHA CHA》，於2021年8月28日至10月17日播放，是tvN電視台的劇集。故事講述一名來自首爾的女牙醫，貿然來到一條偏遠的村落開設牙醫診所。原本不太喜歡這條村的她，後來都被村民的溫暖所感動。此劇在韓國的收視和口碑都十分好，更是今年最高收視的劇集之一。

👇 👇 👇 數到這裡，如果你熟悉韓劇，會不會已猜到第1至6位是哪一套韓劇呢？看下圖知答案👇 👇 👇

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