如果被指和明星撞樣，相信那個人的長相都不會差！近日，曾經被封為「翻版朴寶劍」而爆紅的韓國網紅金民緒（譯音）久違登上節目《您儘管問》露面，豈料一登場就被主持人徐章勳識破：「你整容了吧？」



金民緒、朴寶劍

2002年2月2日出生的金民緒，現年19歲，現時是韓國LG營業部的職員，同時亦是一名YouTuber、網紅。早年，他在IG上經常上載自拍照，因為長相激似人氣男演員朴寶劍，而令他開始受到關注，更有「翻版朴寶劍」之稱。老實說，光看以下的照片，也真的覺得他超像朴寶劍。

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托了朴寶劍的福，金民緒成為了網路紅人，去年登上電視節目《您儘管問》，首次公開露面，令粉絲和網民都非常期待。不過，希望越大，失望越大。金民緒真人原來跟相片上的他差很多，加上他在節目上還說「因為別人說我長得像朴寶劍，所以覺得很委屈」，令網民對他更加失望。

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金民緒登上節目後，引發起很大的迴響，不少網民紛紛由粉絲轉為黑粉，認為他借朴寶劍過橋，但卻裝出一副很委屈的樣子。而金民緒亦不屈服不認輸，趁著這個機會開啟個人YouTube頻道，並提告那些留下惡性留言的網民。另外，雖然他口口聲聲說自己不是刻意模仿朴寶劍，但卻多次上載與朴寶劍相關的影片，例如試化朴寶劍的妝、向朴寶劍傳送影片訊息等。

未知是否因為與網民罵戰太激烈，金民緒已經有半年沒有在YouTube活動了。據悉，他現時於韓國LG營業部上班，暫時未有入讀大學。不過，近日他再次登上節目《您儘管問》，久違在電視上露面。起初，節目主持人之一的李壽根介紹他出場時，表示他是舊來賓，但另一主持人徐章勳卻完全認不出他。後來，李壽根加以說明，表示他是「撞樣朴寶劍的那位」，徐章勳才貿然認出他來，並說：「你整容了吧？」被徐章勳一秒識破後，金民緒尷尬承認：「是的，鼻子弄了。」

不知不覺間，每當有人說起朴寶劍的時候，金民緒就變成了另一個相關的名詞。不少網民都認為，他這個年齡更應該多花心思在學業上，實在不應該繼續執著自己的外表和名氣。

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