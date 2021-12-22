由孔劉、裴斗娜主演的Netflix原創韓劇《寂靜海》，將於12月24日上線。作為2021年Netflix的最後一部壓軸上線的韓劇，不少人都非常期待。在正式開播之前，讓《Opener》與大家看看此劇的4大重點。



《寂靜海》劇照

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【看點1】原作是短篇電影

《寂靜海》的原作，是一部短篇電影。先看一看關於原著電影的故事大綱。該故事講述2065年人類在月球發現有水，一間公司為了測試月球上的水而進行了臨床實驗。實驗開始不久後，與那些水分曾經接觸過的人，都陸續出現異常情況，最後更相繼死亡。該公司曾想隱瞞這個事實。之後的10年，該公司在月球上的基地就被廢置。

女主角徐正媛是一名臨床病學家，她每晚都會發一個關於過去妹妹死去時的夢。之後，她接到任務去回收月球上的水，就久違的再踏足月球。在月球上，她發現一具又一具被淹死的屍體。在沒有水的月球上，這些人卻被淹死。

徐正媛和她的隊員為了找出關於這些水的真相，深入探究月球。突然，他們發現了一個神秘少女，隊員都被少女攻擊而死，最後只剩下主角一個生存。到底少女是誰？月球又有甚麼秘密？

《寂靜海》劇照

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【看點2】Netflix劇集大致相同

Netflix原創劇集的故事大綱，大致上與原著電影相同。在Netflix的劇集中，男主角和隊員因為地球的水不足，而需要到月球尋找水源。但人們飲過月球的水之後，都出現怪異狀況。

在劇集預告中，可以得知宇宙生物學家宋智安（裴斗娜飾）在上月球之前，似乎已經知道月球上的一些秘密，而她是為了解開謎團而上月球。與她相反，工程師出身的柳泰錫（孔劉飾），則是為了執行任務而去月球。二人的分歧，又會造成甚麼影響？

《寂靜海》劇照

《寂靜海》將於12月24日於Netflix獨家上線，共有8集。想看的人，記得留意！

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