告別2021年，《Opener》和大家一起回顧一下韓國娛樂圈今年所發生的24件大事。今年的韓國娛樂圈可說是相當多喜事發生，不少韓星都雙喜臨門，宣布結婚同時又懷孕，包括朴信惠、崔泰俊、Bobby@iKON、燦盛@2PM等。



玄彬、孫藝珍元旦日認愛

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【1月】玄彬、孫藝珍熱戀

2021年1月1日，韓媒Dispatch大爆「《愛的迫降》CP」玄彬、孫藝珍熱戀。二人在2018年合作拍攝電影《協商》之後，就多次傳出緋聞。這次終於承認了戀情，不少人都替他們感到高興，更希望他們可以快點結婚。

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【2月】G-Dragon、Jennie熱戀

繼玄彬和孫藝珍之後，D社再於2月爆G-DRAGON和Jennie的戀愛消息。根據報道，當時他們已經秘戀了1年。雖然直到現時為止，雙方都沒有正面回應，不過不少消息都指出二人有戴情侶首飾，而且GD更經常去探Jennie班。

【2月】演藝界校園欺凌爭議

由2021年2月開始，演藝界就不斷爆出校園欺凌的醜聞，牽涉不少藝人，當中承認是加害者的包括男團Stray Kids成員鉉辰、男演員JISOO、女演員沈恩宇、金素慧。而結果仍待確認的，包括趙炳圭、女團(G)I-DLE前成員穗珍、朴慧秀、等。

【2月】APRIL霸凌事件

自2月起，女團APRIL前成員李鉉珠的弟弟在網上發文指姐姐在APRIL時被其他成員集體欺凌，導致心理出現障礙。事後，APRIL所屬公司曾提告爆料者，但最後法庭裁定對方「無嫌疑」，代表內容都是真實。

APRIL

2021年，全球的人繼續受到新冠肺炎的疫情影響，不能到外地旅遊。希望2022年疫情可以離去，《Opener》在此祝願大家來年充滿好事！

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外國追劇App「TV TIME」最近公布其統計數據，得出2021年Netflix上全球最多人觀看次數10部韓劇，《魷魚遊戲》自然是冠軍，其餘9部你猜得到嗎？想知道結果，可到原文閱讀。