NETFLIX 2021年最後一部原創韓劇《寧靜海》，已於12月24日上線。相比今年其他的NETFLIX原創韓劇，例如《魷魚遊戲》、《以吾之名》、《地獄公使》等，成績未算太好，不過仍然於全球NETFLIX排行榜登上10甲內，而香港的排行更保持3甲。有孔劉主演、鄭雨盛做監製，不少網民在開播之前已經對劇集充滿期望。讓《Opener》和大家介紹劇集的15名主演群演員，其中有3人曾經出演《魷魚遊戲》，大家又認得他們嗎？



《寧靜海》劇照

《寧靜海》，以2075年的地球為背景，當時全球水源短缺，韓國實行供水階級制，想拿到乾淨的水都要按照等級分配，社會地位越高的人，就能越優先得到水。為了解決水源短缺問題，一班精華人士被任命組成宇宙探測隊，前往月球尋找可用的水源。

《寧靜海》劇照

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【1】孔劉

孔劉在《寧靜海》中飾演韓允才，是一名以首席入讀士官學校、首席畢業的傑出軍人。為了讓患病的女兒可以及早醫病，他擔任了前往月球調查月水一事的宇宙探測隊隊長。

相信大家對孔劉不會太過陌生吧！現年42歲的他，曾經出演《咖啡王子一號店》、《鬼怪》、《屍殺列車》而著名，是韓國數一數二的頂級演員之一。雖然孔劉這個名字是藝名，但他真實姓氏的確是孔，而且還是孔子79世孫。

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【2】裴斗娜

裴斗娜在《寧靜海》飾演宋智安，她曾經是一名宇宙生物學家，但後來不知道因為何事而突然變成了一名動物行動學者。5年前，她的姐姐於月球基地工作時喪生。臨死前，姐姐給她發了一個電郵，讓她「尋找露娜」。於是，她便成為了是次月球活動的其中一名隊員。

現年42歲的裴斗娜，曾於2012年進軍荷里活，參與電影《雲圖》。雖然多次於韓國及海外獲得最佳演技獎，但原來她曾經多次被韓國網民批評演技差，認為她目無表情似機械人。

【3】李準

李準在《寧靜海》中飾演柳泰錫，是其中一名宇宙探測隊的隊員。軍人出身的他，在5年前已經曾經進入月球基地。在是次任務中，他擔任通訊隊員，負責與外界保持溝通。

現年33歲的李準，於2009年10月以男團MBLAQ之名出道，一直都是隊內的人氣成員之一。直至2014年，他退出MBLAQ，專注在演員上的發展，代表作為《岬童夷》、《爸爸好奇怪》。

李準

《寧靜海》全集8集，已於12月24日於NETFLIX上線。有興趣看的人，可以到相關平台收看。

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