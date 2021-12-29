相信不少喜歡韓流文化的人，每年一到年尾都會特別緊張吧！每年元旦日，韓國最強狗仔隊Dispatch（俗稱「D社」）都會公開一對韓星CP，令粉絲既期待又害怕。2021年元旦日，就有玄彬、孫藝珍這對「《愛的迫降》CP」，未知2022年元旦日又會有哪對CP被公開？近日，有外國網民猜測10對最有可能公開的2022元旦CP，其中在劇集《無法抗拒的他》中合作的宋江、韓韶禧都被點名。



韓韶禧、宋江／《無法抗拒的他》劇照

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【1】宋江、韓韶禧

今年透過劇集《無法抗拒的他》而合作的宋江和韓韶禧，除了在劇中有多場親熱戲之外，就連鏡頭之外的拍攝花絮也充滿「粉紅泡泡」。二人外型上都是「撕漫男」、「撕漫女」，就連年齡都是27歲，不少網民都認為他們各方面都非常合襯。

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【2】IU、朴敘俊

IU和朴敘俊在去年曾經於燒酒廣告合體。當時，不少網民已經覺得非常合襯。之後，二人確認將於電影《DREAM》擔任男、女主角。雖然電影的上映日期尚未確認，但在早前釋出的劇本閱讀現場花絮中，已經可以看見二人的化學反應十足。

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【3】柾國、SANA

BTS成員柾國及TWICE成員SANA，雖然看似沒有甚麼交集，但原來網上有不少人都曾經說過覺得他們「有點甚麼」，紛紛貼出二人疑似秘密戀愛的證據，例如在IG上傳情、配戴情侶首飾等。

柾國、SANA

想知道網民有沒有猜中2022年的元旦CP，就要記得在元旦日留意D社的報道！

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告別2021年，《Opener》和大家一起回顧一下韓國娛樂圈今年所發生的24件大事。今年的韓國娛樂圈可說是相當多喜事發生，不少韓星都雙喜臨門，宣布結婚同時又懷孕，包括朴信惠、崔泰俊、Bobby@iKON、燦盛@2PM等。想知道今年的韓娛大事，可到原文閱讀。