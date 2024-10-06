俗語話女人心海底針，明明嘴上說著不介意，轉過頭臉卻變得比川劇還快。她們心中的想法就好像矇上了一層沙，讓旁人抓破頭皮也不思其解，到底是自己做錯了事，亦或誰又惹火了她。各位每天都處在水深火熱的男友們，快看看以下TOP10女人成日會講的大話吧！



《便利店新星》劇照

相信每位男友們都曾有過以為「是但」是「是但」，「冇嘢」但「有嘢」，結果天真中伏的慘痛經歷。有網民在Facebook群組中以「女人成日講咩大話」為題，訊問一眾網民曾因此而中伏的經驗，並立刻引起了網民們的熱烈回應。

當中除了「帽事」類的大話外，大部分都是口不對心的類型，比如「冇所謂」、「冇嬲到」、「我冇嘢」等，都是令男友們一瞬間手足無措的說話！以下總結了女人最愛講嘅大話TOP10，快看看有沒有哪句讓你回憶起自己中伏的慘痛經歷吧！

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女人成日講嘅大話TOP10

【NO.10】我同佢朋友嚟嘅咋

相信聽到這句話的男人，無論多遲鈍也好，也不難嗅到當中充滿草綠色的味道。如果不想下句變成「嗰BB係你嫁」，還是盡早求證對方這位「朋友」與她的真正關係。

【NO.9】fd嚟嫁，人哋都對我冇嘢

同為男人又怎會不知另一半身邊的狂風浪蝶，行為何意，網民表示若然那些狂風浪蝶心中真的意圖不軌，又怎會輕易說出口。

【NO.8】你鍾意啦

其實每一個「你鍾意啦」的背後，都藏了一個既有的答案，雖然女人表面上顯得毫無所謂，然而心中卻對你的行為或想法，充滿無限的否定。

【NO.7】食埋𠵱餐開始減肥

減肥只是一個口號，「食」作為大部分女人的第一重要事項，在忍口方面可說是難上加難。雖則每天礙於對身材的執著說著要減肥，但實質上會實行的人少之又少。

【NO.6】你真係好勁呀

這句話的應用點，除了用於女友照顧男友虛榮心的日常用途外，更是體現在各位男士滿足另一半的性需求上。相信各位男士都希望自己在女友前一展雄風，然而彼此心底裏都明白「你好大」等的說話都只是過眼雲煙。

【NO.5】就到

無論是「轉彎就到」定「化埋條眼線先出門口」，只要女人一出現「就到」的字眼你就知道，對方的方位不在家中，就在床上，而你的等候時間將會由1小時起開始起計。

【NO.4】玩得開心啲呀！

當男士們聽到家中的另一半笑著說出這句話時，你應該知道自己接下來不論是和朋友吃飯，還是和兄弟們打波劈酒的計劃，都可以一一告吹了。

【NO.3】我唔會嬲，你講呀

要是你不幸地洩露了一些不應該讓她知道的東西，除非是什麼浪漫驚喜，否則和盤托出或繼續隱瞞，都是自殺的不二之選，前者是短痛，後者是長痛，看你自己的選擇如何。

【NO.2】是但啦！你話事！

每次面對食乜嘅難題，都會聽到這句似曾相識的說話，不過非常抱歉「是但」並不是真的「是但」，而是「請你猜到我心中想法」的刺激猜謎遊戲！若然三次機會用畢，在這裏先為各位男友們默哀一分鐘。

【NO.1】無嘢，我冇嬲

這句話被網民公認中伏度極高，甚有此地無銀三百両之嫌，而且離火山爆發的瞬間只差了一步。若然有勇士真的打算就這樣不理她，死神將會好快到。

雖說有時女人的心意，真的比六合彩的中獎號碼還要難猜，但其實歸根究底，她們想要的也不過是另一半對自己的關心和疼愛。下次女友再說出「我冇事」的時候，試著用耐心的態度問問她生氣的原因吧！

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臨近年尾，相信不少人都想把握時間於聖誕前成功脫單！不過別以為約到出街便成功，一個不小心於初次約會時「做錯事」，隨時令你在對方心中的印象分大減！近日有連登網民化身人生導師，大談出街約會扣分的行為，好讓一眾單身人士免中伏！雖然俗語有話「你的樣子如何，你的日子也必如何」，但若在約會時不斷暴露不好的一面，或是不細心、或是不準時，樣子還是救不了你的……從網民提出的多個扣分位中，其中一個需謹記的要點便是「唔好扮熟」。

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