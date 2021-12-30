講到香港人最鍾意做的事，實非返工莫屬，每天在職場上摸爬滾打，也不過為了兩餐晏仔。其實作為一個標準的社畜，又有誰不想打一份有生存、有生活的筍工。近日有網民在論壇上發文，分享了自己8年來作為藍領散工王的工作辛酸史，並以它們的辛苦程度以1至10分評分。然而，沒想到一向被大家默認為休閒筍工的保安，竟高據辛苦程度的榜首！



《愛回家》劇照

網民「fbfd3a2fa83f0e」日前在香港討論區上發文，並以自己8年的散工王經驗，根據各個工作的辛苦程度，為超過100份的藍領工作評分（10分最辛苦，1分最輕鬆）。沒想到結果竟出人意表，皆因一向被冠以筍工稱號的保安工作，竟被樓主評為辛苦度達9.5分，令一眾網民十分不解。

樓主解釋指辛苦程度除了體力勞動外，也包括精神和靈魂上的辛苦，而保安這份工作令他返到好絕望，因為12小時的當值時間裏完全沒有私人空間和時間，如同行屍走肉般，人生就好像跌入了深淵。因此，保安的工作較少年輕人入行，流失率也較高。

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另外，同樣得到10分滿分的寺廟拔香員，也令不少網民好奇這份工作的內容和其辛酸的原因。樓主表示除了工作具危險性外，每天都要在空氣質素極差的環境裏，拿著二十幾枝如司華力腸般的粗身香四處走，甚至被上香的人問候，因此非常惡頂。

除此之外，網民的關注點當然不少得100份當中樓主做得最輕鬆的筍工！你又猜不猜到最輕鬆的工作是和什麼方面有關？

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其實返工又有邊一份係唔辛苦，很多時候都不過是「隔離飯香」，每份工作都有它的辛酸之處，撐下去的理由或許只是為了生計。若然有一份工作能發揮你的長處或技能，也許那些在別人眼中倍感壓力的工作，在你眼裏也只是不值一提的艱辛。

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返工要虛偽少少做人就難免，但是有些所謂「美言」，尤其出自老細或上司把口，其實難聽過粗口。近日有網民GUMM GUMM 在FACEBOOK 群組「扮工室ONLINE」開PO，請一眾網友分享「職場上聽過最假的話」，惹來不少打工仔留言狂數，《開罐》為大家整合了20句獲最多人LIKE的留言，雖說香港不少人是社畜，但其實真話定假話大家是分得好清楚，不過為兩餐只能打落牙齒和血吞……

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