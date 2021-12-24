職場上蝦新人的情況其實經常發生，近日有打工仔在網上投稿講述一次公司集體蝦新人的經過，最終新同事辭職不幹，當眾人指對方唔捱得之際，劇情竟來個大反轉！



《大叔的愛》劇照

有打工仔近日在Facebook專頁「奴工處」投稿，指去年有個FreshGrad入職，HR大家姐當時表示該同事的「CV靚」，估計都未必會做得長。一眾同事見FreshGrad個人呆頭呆腦，「畀人蝦到上心口都Sense唔到」，加上很抵得諗甚麼也肯做，久而久之就算不是對方應負責的工作，尤其有鑊氣的項目，都照樣交給他做。

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結果FreshGrad因此孭過幾次鑊，後來也學精了，開始不會甚麼也接來做，但這樣反而成為了同事公敵，背後圍爐指他「唔做得嘢、唔識做人、效率差等等，直至上個月他突然辭職，還要連一個月通知也沒有，「大家都笑佢撈唔掂，後生果然唔捱得」，又讚HR大家組看人眼光非常準。

當大家以為事情已告一段落，近月樓主公司的老GM（General Manager）退休，由原來的AGM（Assistant General Manager）補上，而HR大家姐就帶了新AGM來：竟然是之前那個FreshGrad！後來他們才得知，FreshGrad是老闆娘個侄，這時同事們才恍然大悟，當日HR所講的「做唔長」，是指個職位做唔長的意思…

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《大叔的愛》劇照

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其實每個打工仔都做過新人，將心比己都不應該職業欺凌，否則好像文中投稿的網民一樣，真的可以遞定辭職信......

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