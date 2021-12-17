見工獲得理想Offer是件開心事，不過近日有網民指自己獲Offer時被HR要求分拆薪金為薪金及津貼兩部分，雖然所得的人工金額沒有改變，但卻令他相當疑惑，繼而向一眾網民求救，嘗試了解HR的用意及詢問究竟應否接受該Offer。



若HR指你的人工要折數計算，你會接受此安排嗎？（《柔美的細胞小將》劇照）

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該樓主表示自己提出的理想薪金為$25,000元，見工後HR給Offer、卻壓價壓到$20,000，樓主認為價錢不理想所以拒絕，其後HR表示再幫他爭取，最後回應指薪金可以是$25,000，不過會分拆為基本薪金（basic salary）$20,000及$5,000津貼（allowance），又指合約會清楚標明。

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當樓主不解並詢問為何有此安排，HR就表示「拆開兩舊數，只係方便我哋公司計稅」，又指此安排其實與員工係無關，薪金亦沒有影響一樣是$25,000，強積金亦是根據$25,000去計算。樓主認為雖然所獲金額沒有變，但怕將來若有甚麼變動，都會令自己有所損失。於是向網民求教！

結果過半網民均表示樓主不應接受該Offer，就算薪金所得總數是一樣，到計算雙糧、花紅或遣散費是卻毫時會損失津貼部分的$5,000。不過亦有網民以過來人身份表示這樣的做法沒問題，又指過去多年都未曾收少了薪金。👇👇👇點圖睇網民提出有乜「伏位」👇👇👇

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雖然樓主最後未有回覆他將會如何選擇，不過相信他已收到網民提出的「伏位」，加上樓主曾提到，該職位不但是面試後，對方即日出Offer，更早已懸空七個月有多，看來有伏的機會相當高……

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