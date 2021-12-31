如果有一天和女朋友出街拍拖時突然被問「你記唔記得今日咩日子」，相信一眾男生都會嚇到一額汗。近日，一名韓國女生向綜藝節目《戀愛的干預3》投稿，指早前在和男朋友拍拖的200天紀念日準備了驚喜給他，但他卻整晚失蹤，至隔天早上才出現，令事主十分生氣。



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投稿的事主，是一名28歲的女生。她的愛情路可說是一直都不順利，不是被甩掉，就是對方移情別戀。不過，事主之所以會落得如此下場，其實也只能怪自己，因為她凡事都要以自己為中心。就算拍拖的時候，都不會視另一半為最優先的決定，而是以自己的利益為出發。她理想的戀愛模式，是「酷酷的戀愛」，雙方不會干涉對方的私人活動。

事主和上一任男朋友，是在一家他們經常去的酒吧分手。當時，前任男友鬧爆事主，指她的時間只願為自己而花。當時，酒吧的老闆全都看在眼裡。過了幾個星期之後，事主在同一間酒吧喝醉了。因為她是常客，所以老闆一早就把她認出來，還特登煮了一個即食麵給她解酒。在聊天的過程中，雙方都發覺大家對戀愛的價值觀非常相似。之後，情到濃時，事主更和他發生了一夜情。最後，他們亦確立了對彼此的感覺，順利發展成為戀人。

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在開始拍拖之前，事主事先跟對方說明，自己喜歡酷酷的戀愛，並不會因為談戀愛而影響自己的日常生活。當時，雙方都同意了這種戀愛模式。而他們拍拖初期，都過得非常快樂，事主亦覺得自己終於找到了「對的那一個」。不過，事主發覺自己似乎越來越喜歡男友，甚至產生了一些之前從來沒有的感覺——妒忌。由於男友是酒吧老闆，經常要面對客人，加上他又年輕又長得好看，所以經常有不少女客人向他示好。雖然知道大家拍拖前已經說好不會干涉大家的私生活，但事主最後亦鼓起勇氣向男友說出自己的感覺。當時，男友抱緊事主表示「這樣也可以，只要妳高興的話」，令事主感到非常安心。

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自從男友上次這樣反應之後，事主越來越變得不像以前，開始過問男友的私生活，令男友有些不滿。為了試探男友的底線，事主特地於他們在一起的200天紀念日，到男友家準備了驚喜給他。到底之後發生了甚麼事？

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節目主持人認為，其實事主並沒有真的變質，而且她之前根本沒有察覺這才是真正的她。另外，主持人亦批評男方的做法，認為他「擺明就是不想跟她有太親密的關係，讓自己有一個下台階，隨時都可以抽身而退」，建議事主應該盡快和他分手。

同場加映：曾因男友出軌而分手 復合後事主登入對方電郵揭「驚人開房紀錄」

一名韓國女生向綜藝節目《說vival》投稿，指自己6年前曾經因為男友出軌而跟他分手。二人好不容易復合後，事主有一天偶爾登入了男友的電郵帳戶，竟然發現「超驚人的開房紀錄」！想知道故事的詳細經過，可到原文閱讀。