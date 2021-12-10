聖誕節就快到！一眾單身族，想趕在2021年完結之前脫單，就要好好把握聖誕節這個機會。在約會心儀對象的時候，除了要做一些令對方加分的事之外，亦要注意不要做一些會減分的事。韓媒《Insight》近日列出4個做了反而會令女生感到不快的身體接觸動作，其中經常出現在韓劇場節中的摸頭殺亦有份！



別以為所有女生都喜歡摸頭殺！／《愛的迫降》劇照

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【1】摸頭殺

不少韓劇中也有男主角對著女主角「摸頭殺」的情景。雖然在劇中，女主角多數都對這招受落，但在現實中，其實不少女生都不喜歡被突然摸頭。

在出街之前，不少女生都會花長時間將自己的頭髮弄得漂漂亮亮。如果被男生突然摸頭的話，頭髮就會被弄亂。特別是有「空氣瀏海」的女生，她們的頭髮更加不能亂碰！

《回答吧1988》劇照

▼▼▼點擊圖片查看4個做了反而會令女生不快的身體接觸▼▼▼

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【2】掐臉

「情人眼裡出西施」，相信不少男生看見心儀的女生時，都會覺得她們十分可愛，甚至可愛得想掐她們的臉。不過，在觸摸女生的臉之前，最好還是先得到她們的批准。

為了將自己最好的一面表現出來，不少女生在赴約之前，都會花盡心思打扮化妝，很多時候她們的臉上都已經塗了化妝品。如果突然摸她們的臉，很可能會將妝容弄花。

《三流之路》劇照

想出pool，就記得不要對心儀的女生做以上這4件事！《Opener》在此祝願大家早日脫單❤️

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