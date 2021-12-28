不少A0女生尋尋覓覓為找真愛。日本節目《仰天ニュース》今次的減肥勵志故事講述一個因24小時都食的105KG肥妹，為了解心儀對象的喜好，找了異性死黨幫手收風，怎料告白後被拒，正打算向死黨算帳時，對方竟然說出一句改變她一生的說話......而她也因此發奮用３招減肥，最終變身美人，更成功出POOL！



小時候是標準美人五官

香月愛子小時候還是正常體重，眼大大樣子相當可愛，但因為超愛吃以致青春期體直線上升，高中時已突破100KG！由於她實在太胖，經常被同學們取笑之餘，平日生活也造成許多不便，甚至患了睡眠窒息症！

👉 冬天睡眠｜羽絨和毛毯點冚最保暖？日本專家：千祈唔好著襪瞓

高中已相當胖

但少女情懷不分肥瘦，只要男生對她好一點她便會愛上對方。有次她向曾經關心過她的男同學示愛，不過被對方婉拒，大受打擊下向為她收風的朋友算帳，不料朋友竟爆出一句令她決定發奮減肥的說話，最終她用激烈３招由105KG減到52KG，變成女版姜濤，更得一段良緣！

👇👇👇點圖看日本肥妹如何由逆襲變超索美女👇👇👇

+ 31

用極端３招減肥後的愛子，除了樣子變靚外，早前的睡眠窒息症也治癒了，現在開開心心跟那異性好友拍拖，祝福他們可以早日開花結果呢！

👉 女王力宏、吳亦凡花生滿地 雲疊花園葉經理上榜 2021瘋雲人物選舉

同場加映：聖誕節11位AV女優性感過節LOOK 三上悠亞用絲帶包自己做禮物

三上悠亞、橋本有菜、沒多野結衣陪你過聖誕！聖誕節街裡愛人一對對，對於單身狗來說，也有自己的去過，除了聽「其實自己一個更開心」之外，小編為大家搜羅了11位日本AV女優的聖誕裝扮照，讓大家佳節也不寂寞。點擊看AV女優的聖誔性感look！