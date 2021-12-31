在各位劇迷心目中，2021年的最佳韓劇CP有哪幾對？近日，韓國媒體FEELM選出2021年7對韓劇最佳熒幕情侶，不少熱門的CP，包括《Happiness》的韓孝周和朴炯植、《Penthouse》的李智雅和朴殷碩、《無法抗拒的他》的宋江和韓韶禧，都有入圍。



《地獄公使》劇照

👉《單身即地獄》6名超狂男爆肌登場 傳新加入男成員為宣美dancer

【第7位】《地獄公使》鄭晉守、地獄使者

有看《地獄公使》的人可能會感到疑惑，鄭晉守明明在劇中沒有任何感情線，為甚麼也能登上這個榜？記者看到結果，也忍不住笑了，原來鄭晉守的CP拍檔，是地獄使者（黑色巨型怪物）！網民的反應也跟記者一樣，笑言「有鄭晉守的地方，就有地獄使者」、「他們真是分不開」、「一唱一和，果然是最佳拍檔」。

▼▼▼點擊圖片查看2021最佳韓劇CP▼▼▼

+ 9

👉 2022虎年運程｜12生肖事業愛情運勢 屬鼠行好運 3個生肖要小心

【第6位】《Happiness》鄭伊賢、尹新春

《Happiness》（又名《毒樓》）是一套關於喪屍病毒的劇集，男、女主角由朴炯植和韓孝周飾演。雖然二人在劇集播放初期時曾經表示劇中不會有任何感情戲，不過隨著故事發展，男、女主角的關係變得越來越穩固，最後終於在大結局滿足了一眾CP紛的心願———有接吻戲！

《Happiness》劇照

你們又覺得2021年最合拍的韓劇CP是哪對？歡迎留言一起討論！

同場加映：網民預測10對最有可能公開的「2022元旦CP」 宋江、韓韶禧被點名

相信不少喜歡韓流文化的人，每年一到年尾都會特別緊張吧！每年元旦日，韓國最強狗仔隊Dispatch（俗稱「D社」）都會公開一對韓星CP，令粉絲既期待又害怕。2021年元旦日，就有玄彬、孫藝珍這對「《愛的迫降》CP」，未知2022年元旦日又會有哪對CP被公開？想知道網民猜測哪些緋聞情侶有機會成為2022元旦CP，可到原文閱讀。