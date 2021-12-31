在各位劇迷心目中，2021年的最佳韓劇有哪些？近日，韓國媒體FEELM選出2021年7套最佳韓劇，其中在全球掀起追劇熱潮的NETFLIX原創劇集《魷魚遊戲》竟然大熱倒杜不入榜，反而另一套由丁海寅、具教煥主演的NETFLIX劇《D.P：逃兵追緝令》則榜上有名。



《酒鬼都市女人們》劇照

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【第7位】《酒鬼都市女人們》

主演：李善彬、韓善伙、鄭恩地、崔始源

播放頻道：TVING

播放日期：10月22日至11月26日

集數：12集（每集30分鍾）

《酒鬼都市女人們》，可說是今年年尾的黑馬劇。故事以3名非常喜歡喝酒的女生為主角，她們每天下班後，都一定要喝酒舒暢自己的心情。雖然它是一套在OTT平台播放的劇集，但話題度和人氣都比預期高。不少觀眾大讚3位主演的女星演技好，令不少喜歡喝酒的人都產生共嗚。

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【第6位】《D.P：逃兵追緝令》

主演：丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久

播放頻道：NETFLIX

播放日期：8月27日

集數：6集（每集45-60分鐘）

《D.P：逃兵追緝令》，改編自同名網絡漫畫，以韓國軍隊生活為主題，講述一名新入伍的二等兵安俊浩（丁海寅飾），經常被軍隊的前輩欺凌。之後，他被選中為「D.P隊」的成員，有幸可以暫時逃過前輩的魔掌，並與上等兵韓浩烈（具教煥飾）一起到軍營外將逃走的軍人緝捕回隊。故事非常寫實，特別受韓國男性歡迎。

《D.P：逃兵追緝令》劇照

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【第5位】《PENTHOUSE 2》

主演：嚴基俊、金素妍、李智雅、柳真、尹鍾熹、奉太奎、朴殷碩

播放頻道：SBS

播放日期：2月19日至4月2日

集數：13集（每集60分鐘）

《PENTHOUSE》系列共有3季，故事以一幢高尚住宅HERA PALACE為背景，越有地位越有錢的人，就能住在越高的層數。為了能住在最高層的PENTHOUSE，居民不惜做出詐騙、出軌、殺人等壞事自傷殘殺。自播出以來，劇集的收視節節上升，而第二季的最高收視突破30%，是本年度收視成績最好的劇集。

《PENTHOUSE 2》劇照

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