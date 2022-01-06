2022年12星座開運指南！白羊要煲劇、人馬做家務　這星座魅力爆發

2022年到來，許多人也相當期待自己在這新的一年，將會有著什麼樣的運勢。日本網站「みのり」最近就分析，提示12星座的人分別做什麼事情，可以在2022年中招來好運。



白羊座

2022年是白羊座開運的關鍵在想像力。由於這一年容易心想事成，因此要極力避免負面思考。特別是睡前最好保持正面情緒，如果心情不愉快，可以看些結局圓滿的影劇，或是聽一些音樂來提振心情。

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金牛座

2022年的金牛座將會增加許多和人接觸的機會，是個拓展人脈與視野的好時機，因此不宜故步自封，有什麼邀約就儘管接受，積極地與人交流正是開運的重點。

雙子座

2022年對雙子座而言，將是會有重大變化的一年。過去所累積的一切事物，將會在這一年徹底展現。因此在碰上有些重要的任務時，大可迎接挑戰，只要認真面對，就會一口氣得到周圍的正面評價。

巨蟹座

巨蟹座在2022年，將是告別壓力、展翅高飛的一年。因此碰到有什麼嶄新的道路，不妨放膽去嘗試，特別是可以提高自己的學習慾望，讓自己擁有更多利器在身，對未來肯定會有重大幫助。

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獅子座

2022年的獅子座的運勢相當旺，至今做過的努力，將會獲得非常具體的回報，無論什麼事情幾乎都能順利進行。不過要盡可能避免單打獨鬥，抱持著團體共存共榮的心，才更能夠事半功倍。

處女座

處女座在2022年將有與結婚相關的好運，如果是已經有對象的人，很可能會在這一年出現重要契機，促成開花結果。就算沒有，也可能是找到了新的對象，因此積極地展開交流，更能夠幫助運勢提升。

天秤座

2022年的天秤座容易受到部下或後輩一類的人幫忙，因此自己不需要太過操勞。反之如果心情不好，很可能會進而影響到身體健康，所以調劑好自己的情緒最重要。同時，這也是減肥健身的一大時機。

天蠍座

已經迷失許久的天蠍座，在2022年可望找回真實的自己。同時如果有新挑戰出現，不妨抱持著決心一試，將會有意外成果也說不定。重點就在抱持著自信上陣，就會得到應有的回應。

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人馬座

對人馬座而言，2022該是個好好重整回顧的一年。儘管過程中免不了有些令人後悔的事情，但是透過這個行為，會認清什麼事情才是對自己最重要的。趁機打掃環境、下廚做點什麼東西，也都能夠提升運勢。

山羊座

2022年的山羊座開運關鍵，在於多多收集情報，好比從每天新聞的大小事中，抓住能對自己有利的訊息。或者是透過與人交流，傾聽他人的話語，也能夠幫助到自己提升運勢。

水瓶座

水瓶座在2022年適合以自己的步調前進，特別是在眾人面前時，更應該展現出本來的本性，如此就容易出現成果。不過錢財方面，最好以顧慮將來的前提進行考量，才是比較安穩的作法。

雙魚座

雙魚座在2022年有著銳利的直覺，且是12年來魅力本質大爆發的最佳時刻，因此大可相信自己往前邁進。而今年碰到的人物也將是關鍵，好好保持著關係，對未來肯定有著大大加分。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】