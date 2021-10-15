12星座｜3大最愛恨分明星座　巨蟹絕望變絕情　天蠍冷靜令人心寒

都說墜入愛河的人很容易發生改變，尤其是性格，以下星座也亦是如此，他們愛與不愛的態度特別分明，而愛與不愛時又像是完全不同的人，既可以愛得很卑微，也可以冷靜得很絕情，不知道大家有沒有遇到過這樣的人。



天蠍座：不會在不值得的人身上浪費感情

天蠍座很少會主動表達自己內心的情緒，就連是跟好朋友相處他們的情緒也會特別穩定，可以說你很少會發現他們情緒有很大的波動。



不過對待愛情的時候不一樣，你別看天蠍座平時很高冷的樣子，其實他們也會愛得很卑微，就好比深愛一個人的時候天蠍座就做不到風輕雲淡，尤其是察覺到對方要離開自己的時候天蠍座甚至可以放下自己的尊嚴。



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但是，天蠍座是有骨氣的人，儘管他們會愛得很卑微。這也是基於某個底線範圍，一旦你的行為超出了天蠍座的底線，天蠍座便會徹底狠下心，這時候你會發現天蠍座的態度立即變得很絕情。



總括來說天蠍座是不會在不值得的人身上浪費感情，當他們覺得你已經無藥可救的時候便會全部收回自己的深情，從而回歸冷靜的姿態，絕情得讓人心寒。





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巨蟹座：由愛生恨，用絕望逼迫自己絕情

巨蟹座是個很重感情的人，而一旦他們由衷地認可了一個人那麼基本上都會一輩子認定對方，不管是朋友還是戀人，巨蟹座都是個值得交心的人。不過愛而不得便為恨，如果巨蟹座失望到一定的程度，他們的真心便會變成絕情，這時候他們會變得完全不同，一點都沒有之前温柔的姿態，取而代之的是冷漠無情的狠心。



巨蟹座可以愛得很卑微，同樣也可以冷靜得很絕情，而是卑微還是絕情就在於他們心中是否還有希望，如果心裏還存在著希望，巨蟹座的熱情便會一直持續下去。反之若是徹底寒了心，巨蟹座會變得比誰都絕情，而這也是為什麼巨蟹座愛與不愛時態度反差巨大的根本原因。一句話總結，由愛生恨，當巨蟹座絕望到一定程度的時候他們會逼著自己狠下心。

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水瓶座：愛時感性，不愛時理性

水瓶座是個很理智的人，一般來說也很少會做出衝動的事情，就連對待感情的時候也是一樣，水瓶座很少會變得不理智。當然，水瓶座不是薄情寡義的人，如果在一段感情裏投入了太多，那麼水瓶座也會變得不捨，就好比是明知道對方在傷害自己也還是會卑微挽留對方一樣。



不過水瓶座不會毫無尊嚴地委屈自己，他們卑微也有限度。水瓶座是很不捨得放下，但如果真的沒有意義他們不會傻乎乎堅持，尤其是被對方徹底傷透了心的時候，水瓶座比誰都冷靜，也比誰都絕情，是個愛恨分明的人，在愛時可以愛得毫無保留，在不愛時也可以做到無情無義，是個果斷且理性的人。

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上面這三個星座就是最愛恨分明的星座，如果你遇到的人是這些星座，那麼最好不要去試探他們的底線，因為你不知道他們什麼時候會對你徹底失望，而一旦達到了這個底線，你將會徹底失去他們，沒有任何挽留的餘地，就像是他們絕情時讓你絕望的時候。

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