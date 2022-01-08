再鋒利的刀，都會有生銹的一日。有沒有一個瞬間，當你在街上閒逛的時候，旁邊走過幾個一看便知還是學生的年輕人，偏偏你卻一個字也聽不懂他們到底在討論什麼，這個時候你才發現自己原來真的不再年輕的唏噓moment。

近日在日本的Twitter上有一個tag「#これをしたらおじさんおばさん」，意思「知道這個的話，便是大叔和大嬸的級別」引起了一眾網民的熱烈回應，快看看以下10件東西你是不是都能一秒看懂吧！



（《漢娜的遺言》劇照）

自從有了智能電話後，科技便好像火箭一樣快速前進，有很多我們小時候的習慣和生活，現在都只成回憶，令你不禁感嘆時間的飛逝，猶其當街上的小朋友們不再喚你為哥哥姐姐時，那種被逼認老的痛真的難以形容。

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近日日本的Twitter上一個名為「#これをしたらおじさんおばさん」，意思「知道這個的話，便是大叔和大嬸的級別」的tag引起了網民們的熱議，大家紛紛PO出不同的物品，看看大家能否秒懂圖中的意思，比如：卡式錄音帶和鉛筆的關係、吹Gameboy遊戲帶的奧妙等。如果想測試一下自己是否已踏入初老的階段，快看看以下10件東西是否秒懂吧！

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其實每個人總會經歷不同的人生階段，老去也不是什麼可怕的事，最重要還是當你想起過去的回憶時，感受到的是快樂就足夠了，你又曾和這些東西發生過什麼趣事嗎？

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人類的科技發展日新月異，以前像磚頭般的電話，已經變成每人至少手持一部的智能手機。舊式電視、錄音帶、磁碟等產品已經被淘汰，隨著這些物品的消失，某些曾經流行過的小動作也變得「瀕臨絕種」了。日本出版了一本名為《絕滅危惧動作圖鑑》的書，收錄了100種面臨絕種危機的「小動作」插畫，聽聞只要是30歲或以上的人都會產生共鳴，不用解釋便能看懂動作的含義，相反，年輕世代從來未經歷過，應該會看得滿頭問號。

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