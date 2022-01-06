MC張天賦剛得叱咤男生力軍金獎，即被爆出跟《全民造星IV》參賽者，剛承認已離婚的Ash在平安夜行超市，昨晚（5日）Ash前夫更在IG發文表示「鍾卓穎(Ash中文名)我恨你」，以致網上一地花生，有網民更指似台灣蕾神翻版，鬧出女方出軌疑雲。

出軌從來不分男女，而女生出軌比男生收藏得更好更難發現，有網民歸納出女生偷食的10個特徵，跟男生出軌的表徵不盡相同，不想被由頭綠到腳趾就要注意了。



ASH曾任MC張天賦MV《時候不早》女主角。

Ash疑暗撻MC近日在網上鬧得熱哄哄，事源日前Ash丈夫在社交平台宣布離婚，及後女方在IG承認與結婚1年的台灣丈夫達成共識分開，近日再被爆Ash跟MC張天賦平安夜同遊紅磡超市。

有網民拍到二人在平安夜逛黃埔超市

事件觸發出軌偷食疑雲，雖然MC曾指雙方只是普通朋友，但Ash前夫在MC直播中留言「如果你真的喜歡Ash就要好好對她」，更在個人IG發文「鍾卓穎我恨你」，網民狂食花生更指前夫「被綠了」才憤怒爆料。

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事實暫未知真偽，但其實男女間出軌都是一段關係的大忌，而女生出軌遭到的道德批判更甚。早前就曾有網民在PTT開PO討論女生偷食，更指「從沒出軌過的乖乖牌女生」比「出軌過一次真心悔改的女生」更易出軌。但偷食真的有樣睇，綜合各路網民及「過來人」經驗，含淚總結出以下10點女生偷食特徵，提醒男生小心！

👇👇👇按圖看網民怒數女生偷食10大特徵👇👇👇

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不少網民認為，女人心思較細密，若出軌偷食比男人會更小心和更難發現，大家又怎樣看?不妨留言分享感受！

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同場加映：「女尊男卑」下港男點保護自己？連登仔列4大自救法 網民:一世A0

以往大家都講求男女平等，不過有不少港男呻香港社會其實女人地位比男人還要高，近年網上也曾有女生在街上掌摑另一半的短片流出，難道男尊女卑的年代已逆轉為女尊男卑？近日有連登仔在網上發長文，列出４點教港男們在女尊男卑下要如何「保護」自己免受傷害，引發不少爭議。點擊全文看連登仔如何教路！