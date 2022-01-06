搭地鐵被摸屁股　霸氣女生怒摑鹹豬手3分鐘：再摸一個給我看看！

搭地鐵遇上「鹹豬手」（色狼），不少女生可能因為恐懼而默不作聲，但近日有網民拍下一條短片，見到一名女生大大力掌摑一名男子，指摘對方「摸我屁股」，邊摑邊怒說：「再摸一個啊！」



女生持續掌摑鹹豬手，其他乘客都顯得不知所措。（微博圖片）

👉未來奶奶老爺列5大奴隸式家規 她嚇得拒嫁：你家沒人敢嫁進去！

目擊者：打了最少3分鐘

事發於1月4日南京地鐵內，據內地《九派新聞》短片可見，女生表現激動連番施以正手、反手、來回掌摑一名男子，還不斷怒說：「再摸一個給我看看！」 據目擊者表示：「打耳光三分鐘肯定是有的......那個男的一直低著頭，護著臉，也不敢抬頭，也沒有回答那女的問題。」👇👇👇看目擊者描述事發經過👇👇👇

+ 7

👉譚俊彥、姜麗文奪視帝/飛耀 7個潛力大星二代 誰是model界新寵

警方不追究女生

對於女生掌摑色狼，大部份網民都讚好，有人指是勇氣的表現，更是正當防衛，「希望女孩子們遇到這種人，不要覺得可恥或者不好意思，直接上去打！」但亦有少數網民認為抓住色狼求助就好，應由警方處理。

南京警方經調查後表示，陳某某（男，32歲）在地鐵列車車廂內，以手摸對方臀部的方式，對楊某（化姓，女，27歲）實施猥褻。楊某隨即對陳某某進行呵斥並打其耳光，並將其扭送報警。陳某某因猥褻他人被行政拘留；楊某涉嫌毆打他人，但其毆打行為由陳某某的違法行為引起，未造成嚴重後果，依法對其不予處罰。

👉15個日本美女爭一個高質中國男？「完美先生」連指原莉乃都讚好

同場加映：女生被男友忘在高速公路服務區2小時 18秒短片網民揭4點細思極恐 🙄

女朋友去洗手間，男友竟會忘了她自己開車離開？最近內地貴州畢節市有一名女生竟被男女遺忘在高速公路的服務區2小時，被警員發現時全身冷得發抖，後來警員聯絡上男友驅車返回把她接走。新聞主題本來是讚揚警員服務精神，然而網民透過18秒新聞短片，發現多個不尋常「亮點」，令人細思極恐！詳情請到原文閱讀👈👈👈