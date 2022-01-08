若然返工只是需要低頭默默工作，你說有多好，偏偏每天返工令你最煩的都不是面前堆積如山的工作，而是如何和身邊的每一位同事周旋，避免自己跌入辦公室政治的陷阱中。可惜，很多時候直到被人出賣的那一個moment，才知自己已成局中人。到底卸膊同事還是職場小人有冇樣睇？



《不懂撒嬌的女人》截圖

俗語說相由心生，一個人的性格和他的長相絕對有相當的關係。各位打工仔每天在充滿危險的工作環境中打滾，明明表面上待你友好的人，轉過身又在你背後放箭，心裏提醒自己下次記緊帶眼識人，偏偏你又會重覆上一次的錯誤。

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其實我們可以從面相特徵來辨別職場上，到底誰是敵是友，又有哪個是充滿潛力的卸膊同事！比如：眉毛淡的人情義淡、印堂窄的人心胸也狹窄、而數到當中最可怕的莫過於有鷹鉤鼻的同事！因為他們的城府最深，而且是絕對自私的現實主義者，翻面比炒菜還快，見到他們記緊小心為上！

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雖說防人之心不何無，但害人之心也不可有，從好人變壞人做一次衰嘢就夠，更難的是如何出於污泥而不染。其實有實力的話不用任何手段，默默工作也會有人看到，所以希望各位能盡早脫離職場小人的魔掌，專心發堀自己的道路吧！

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