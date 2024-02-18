心理測驗｜一秒測出你現時處於邊種困境　選呢張要小心對象出軌！

每個人在日常生活中都會遇到不同的難題或者困境，但只要認清現實，再從中尋求解決方法，我們便會在這次的事情上吸取教訓，成為一個更好的人。FaceBook專頁「塔羅牌老師艾菲爾」就推出了一個揭示你現在面對什麼困境的心理測驗，大家不妨來一起做做看吧！



《比悲傷更悲傷的故事：影集版》劇照

測驗問題：

請你從A B C D 四個選項中，憑你的直覺去選擇那一個女孩子更傷心。

FaceBook專頁「塔羅牌老師艾菲爾」圖片

👇👇即睇答案看你現在面臨什麼困境👇👇

答案A：

目前的處境是單身狀態，你之所以會是單身狀況，很大的一個原因是被拋棄，或許你今想不起來對方的樣子，已經忘記對方的聲音，可是你卻走不出那種被拋棄的困境。你很想找對方談一談，可是對方已經杳無音訊。現在的你無計可施，如果你走不出那種被拋棄的困境，你就無法迎接自己的幸福。潛意識中的你，害怕再次受傷，這就是你目前感覺到心裡憂傷以及當前的處境。

答案B：

你目前的處境最大的危機是睡眠不夠，和失眠的問題。尤其是冬天的夜裡明明很需要補充睡眠，可是你卻越晚精神越好。雖然不是在忙工作的事情。可是東摸摸西摸摸也耽誤了你的睡覺時間，長久這樣淺眠、熬夜、失眠的生活，已經讓你出現注意力不集中，或是有經常忘東忘西迷糊糊塗的現象。如果再不改善這種生活日夜顛倒的作息，那麼很多時候你只能夠消耗自己的精神力氣，空有夢想卻沒有辦法去努力實踐。日子過得非常一般不精彩，彷彿在浪費生命。這是你最近感受到最難過的事情。

《比悲傷更悲傷的故事》劇照

答案C：

目前面臨的困境是感情當中出現了三角戀情的狀況，你可能成為別人的第三者，或是有第三者介入你的婚姻與感情。你很清楚知道三人生活是非常擁擠的，但你很不能清楚明白告訴自己該如何去處理眼前的三角關係。你不止一次地告訴自己要放棄，可是又不止一次的告訴自己要堅持。你的內心在感情這方面，處在放棄或堅持這兩難的二選一，當中猶豫不定。甚至一天當中已經下定決心要放棄，可是收到對方的簡訊或是電話，你又萌生機會與希望。這種幸福與未來操控在別人手上的矛盾與挫折感，是你眼睛最大的危機與困境。弔詭的是你很清楚知道不應該如此，可是卻無法下定決心，無法為自己做安排，無法成為自己生命的主人。彷彿你的一切、彷彿你的一天，彷彿你當下的怒哀樂心情，都操控在別人的身上。這種處境是不堪的、是難過的、是你不想面對的，卻真實上演。

答案D：

你現在可能面臨一個三角戀情的狀況，最尷尬的事情，你有可能是三角戀型當中的失敗者。眼前的婚姻或感情一再挑戰你的底線，一再衝擊你的原則。你很清楚地告訴自己想要找一段真感情，要維持一對一穩定的交往。可是愛情就是無法預測，總會有情敵、有小三、總會有感情中的冒失鬼，出現在你的生命當中。如果你還在懷疑對方是不是有別人，那麼選到這個答案代表，表示對方明確已經背叛，而且正在出軌中。他雖然表面上告訴你，你不要多想你不要猜疑，你不要假設各種問題，但這些言語恐怕都是對方的拖延戰術。或許你現在非常無助。想和對方攤牌，但又怕對方惱羞成怒憤而離去。在這個戀愛關係會遊戲當中，你注定是處在劣勢的一方。你的一片真誠卻無法換的對方的真心對待，在這場戀愛遊戲和狩獵的互動中，你成了對方和第三者的獵物。

人生路漫長，所遇到的困境和難處終會有處理好的一日，只要在事後吸取教訓，自強不息，便能提升自我，做一個更好的人。

資料來源：Facebook專頁「塔羅牌老師艾菲爾」