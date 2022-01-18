相信有不少人為了和心儀的對象多加交流，又或者希望和曖昧的對象感情升溫，都會利用WhatsApp作為溝通的工具。每天找不同的話題勾起對方的興趣，然後送上噓寒問暖，偏偏在訊息裏打得火熱的你們，真正見面之時卻又尷尬得要死，甚至被對方嫌悶，最後未開始便結束了。究竟死因出在何處？



無論是利用WhatsApp、Instagram、交友平台還是其他網上的途徑，有不少人在認識新對象時都是先從互相send message開始，而且天天不斷，令身邊人不禁懷疑你到底是不是和手機拍拖。然而，明明在WhatsApp裏無話不談的你們，到了真實見面的時候卻又相對無言，尷尬非常。

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HK Romance Dating極速約會公司配對顧問張惠萍（Anita）表示其實每日WhatsApp非但不能讓感情升溫，相反會令溫度下降，她指出了5大追女不必日日WhatsApp的原因。除了因為純文字沒有語氣容易令人誤會外，每日WhatsApp會急速消耗話題，結果「出到嚟冇計傾」。

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Anita認為如果你仍未拍拖並未需要考慮安全感的問題，日日覆WhatsApp的話一兩句就夠，亦不要拖太耐，最多大概3－6個星期。另外，要有自己的texting pattern不要每次都秒回，讓對方知道你有自己的生活，同時增加自己的吸引力，因對方在等待的時候會幻想你會不會正在約其他人。

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除此之外，Anita指某些工種如護士和一般人有時差，未必可以常常見面的情況下會較依賴WhatsApp。不過，Anita認為若然現實生活中都夾唔到，又不願意共同付出，那麼較難發展下去。

其實WhatsApp並非壞事，而且的確可以在感情的發展中占一席位，不過凡事有過之而無不及。加上，如其花大多的時間在見不到面的虛擬交流上，不如投入在面對面的真實約會中，了解對方待人相處的真實面貌吧！

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