2022情人節｜每逢佳節倍多「分」，聖誕新年以至情人節，都是分手旺季。講分手，有人深思熟慮，但更多人為啖氣，衝口而出。如果你都有分手危機，說分手前要想清楚，因為12星座戀人分手各有不同反應，有些星座分手後決不回頭！



韓國男星朴炯植是天蠍男。（ig@phs1116）

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4個星座要小心

求愛難，分手亦難，分手這念頭總讓人心情矛盾，有人說了又後悔，結果自己也受了傷。眾所周知，天蠍座記仇報復心強，被分手後不可能復合，雙魚座、處女座、水瓶座同樣是覆水難收👇 👇 👇即睇12星座分手後反應👇 👇 👇

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說到底，能走在一起，並不容易，感情需要共同花心機經營，分手前，停一停，諗一諗吧！

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第一次和心儀的對象出街，當然想留一個最好的印象給對方，因此衣著方面絕不可馬虎了事，偏偏你每次的精心打扮，似乎都未能引起對方的注意，甚至一聲「你今日好靚」的稱讚。到底是哪個環節出了問題？是你的穿搭出了事，還是對方的審美眼光和你截然不同？以下為你盤點10個約會NG衣著，快看看自己有沒有不小心中過伏吧！詳情請到原文閱讀👈👈👈