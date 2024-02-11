港女闊腳褲是初印象陷阱？港男眼中10大約會NG衣著｜出POOL補習班

第一次和心儀的對象出街，當然想留一個最好的印象給對方，因此衣著方面絕不可馬虎了事，偏偏你每次的精心打扮，似乎都未能引起對方的注意，甚至一聲「你今日好靚」的稱讚。到底是哪個環節出了問題？是你的穿搭出了事，還是對方的審美眼光和你截然不同？以下為你盤點10個約會NG衣著，快看看自己有沒有不小心中過伏吧！



俗語說男人和女人是來自不同的星球，這句話除了體現在彼此的思考模式上，更體現在彼此截然不同的審美眼光中。要知道其實有不少女生認為漂亮時尚的衣服，在男生眼中都是些不解的問號，甚至令他質疑起這件衣服的正確穿法。不過，同樣地女生們亦永不明白男生們趨之若騖的波鞋款式。

說到約會要穿的衣服，大部分女生都會立刻想起揚長補短的方案，比如穿闊腳褲，用來遮大腿或屁股上的肉；又或是採用女人味方案，利用一襲隨風飄揚的碎花長裙或白色蕾絲裙，來展現自己充滿氣質的一面。

👉🏻 👉🏻 👉🏻👉105KG肥妹求愛被拒驚覺密友才是真王子 3奇招激減53KG變超索美女

然而，事實告訴你以上的衣著都是約會的NG點！近年大熱的闊腳褲雖可遮肉肉，卻把你自身的女人味給遮掩掉，而無論是碎花長裙還是白色蕾絲裙，在男生的眼中其實都是大媽時尚的一種。若然不想因為衣著，而落入初印象陷阱，就快看看以下10大約會NG衣著吧！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：到底有哪10大約會NG衣著吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

其實面對約會，衣著方面的最好方案當然是穿適合自己風格的衣服，既能展現自己的身材優點，又能展現自己在生活和品味上的堅持。當然要找到適合自己的風格，並不是一朝一夕的事，在未清楚探索好自己的方向前，就先避開會NG的衣著吧！

👉🏻 👉🏻 👉🏻性愛那些事｜JJ秒投降？醫生教3招「金槍不倒」性愛前1動作是關鍵

同場加映：港男保命必看！網民熱數「港女最愛講嘅大話TOP10」呢句講得最多

俗語話女人心海底針，明明嘴上說著不介意，轉過頭臉卻變得比川劇還快。她們心中的想法就好像矇上了一層沙，讓旁人抓破頭皮也不思其解，到底是自己做錯了事，亦或誰又惹火了她。有網民在Facebook群組中以「女人成日講咩大話」為題，訊問一眾網民曾因此而中伏的經驗，並立刻引起了網民們的熱烈回應。各位每天都處在水深火熱的男友們，如果不想自己一不小心踩中另一半的說話陷阱中，就快看看以下TOP10女人成日會講的大話吧！

點擊連結看全文：港男保命必看！網民熱數「港女最愛講嘅大話TOP10」呢句講得最多