沒錯！ 12星座是真的不愛你了。



白羊座

你不愛一個人的時候，會表現出一副「理都懶的理你」的態度，不管他是一哭二鬧三上吊還是苦苦哀求你，你完全可以無動於衷，雖然這顯得有點兒不近人情，可是心中都沒有愛了，你真的做不到虛情假意地騙他。

▼▼▼按圖即睇12星座心淡表現▼▼▼

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金牛座

你愛不愛一個人，其實很容易就能看的出來，你愛他，會非常願意隔三差五地給他送這送那，還帶他去吃好吃的。但是不愛一個人的時候，就連情人節你都不想抽時間陪他過，老是說沒空，這樣的落差他難道還feel不到嗎？

雙子座

當本來愛笑的你開始在他面前都擠不出笑容了，你就知道，你對他的愛已經到了盡頭了，自己的心情和感受，只有你自己最明白，甜言蜜語你的確很多，但也要看對象啊，已經沒feel的對象，要你說一句「我想你」都覺得彆扭。

巨蟹座

你愛一個人，你會表現出非常依賴的樣子，似乎什麼事情都非他不可一樣，可是當你不愛他了，你就會想要推開他，把他踢出你的生活，有事再也不找他了，喜怒哀樂都隱瞞著他，不想跟他說心事，這樣的症狀都表明你不愛他了。

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獅子座

你愛他的時候，哪捨得對他吼啊？ 他再任性你都忍，只要他開心，你都願意順著他，百般呵護呢！可是啊，當你不愛他了，你就會對他的行為百般不滿，甚至還會一點兒都不留情地吼他，一副嫌棄的嘴臉呢，你能這樣就證明真的不愛了。

處女座

有人說過，不喜歡一個人的時候，他連呼吸都覺得是錯的！對的，你不愛一個人的表現就是如此，不愛他了，就覺得他做什麼都不合你的心意，老找理由挑他的刺，諸多不滿，恨不得有多過分就說多過分，完全不會在乎他會不會因此傷心。

天秤座

你戀愛的時候，為了顧及另一半的感受，會刻意與其他異性保持一定的距離，去哪兒聚會都會事先向愛人報備一下，但是，一旦當你開始覺得不愛了，你才懶得這樣避嫌了，跟異性玩得可瘋了，就好像突然之間變回單身一樣放肆。

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天蠍座

你的忠誠是出了名的，但前提是，你得有一個人讓你在乎著，若是你不再在乎他了，出軌就成了你毋須要自責的事情了，而一旦你選擇出軌，就表明你對他已經死心了，心裡已經沒有他的位置了，不然你也做不出這樣過分的事情。

人馬座

你最害怕死纏爛打的愛情了，也不會勉強自己天天對著一個不喜歡的人嬉皮笑臉，直接玩消失得了。你總有辦法讓他找不到你，甚至毫無通知，去了一趟遠途旅遊，就好像從此在他的世界消失一樣，不愛他，就會想盡辦法避開他。

山羊座

你這人比較理智，當發現自己已經不愛他了，你會採取最簡單直接的辦法，就是明明白白地告訴他，你已經不愛他了，要分手了。與其用各種方式避開他，不理他，還不如講清楚，讓關係結束得乾脆利落，免得拖下去傷己傷人。

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水瓶座

愛恨分明的你，愛不愛一個人心中有數，當發現心裡已經沒有他的位置了，你不會再留意到他的變化，還老是埋怨他跟你不是同一個頻道的人，沒有共同的話題，開始連話都懶得說了，如此的改變，清楚表明你已經不愛他了。

雙魚座

對於在乎的人，你當然會不惜一切地呵護著他，對他無微不至地照顧著，他生病了你比他還緊張呢！若是不愛他了，你便懶得花心思在他身上了，他身體不舒服頂多就是一句「多喝熱水」完事兒，從前的溫柔體貼都統統不見了。

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