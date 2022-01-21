如果有一天你回到辦公室，發現鍵盤上的「Alt」鍵全部不見了，你第一個反應是甚麼？最近內地一間辦公室，出現一名神秘怪賊，專偷「Alt」鍵。員工次日上班時個個都呆若木雞，心想哪來的怪人？沒想到一看閉路電視，才發現偷鍵賊，竟然是老闆！



公司員工上班時，駭然發現自己鍵盤上的Alt鍵不見，令他一頭霧水。

根據內地媒體《鳳凰網》報導，福建福州某公司員工上班時，駭然發現自己鍵盤上的Alt鍵不見了。一頭霧水的他，再查看其他同事的鍵盤，發現所有Alt鍵一夜間離奇消失。大惑不解的員工們立即查看閉路電視，發現小偷竟然是自家老闆。

員工發現偷鍵賊，竟然是老闆，不知所措。（微博星視頻）

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原因令人驚呆

細心的員工猜測，老闆偷走Alt鍵的原因只有一個，就是不想員工偷懶。因為不少切換視窗的快捷鍵，甚至是辦公室偷懶軟件，都需要Alt鍵。老闆拔掉Alt鍵，自然是為了避免員工在他巡視時快速切換視窗「扮工」。

員工之所以如此猜測，是源於老闆過去種種古怪行為。原來老闆為了員工「專心工作」，曾經在廁所安裝訊號干擾器，隔絕所有wifi及手機訊號，令員工無法在去廁所時用手機，還有統一時間叫外賣，以免有人出街吃飯後，很晚才回到公司。

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主動加班的員工

內地職場除了有古怪老闆，更有古怪員工。中國一名姓何男子，是一家直播銷售公司的老闆，早前在招聘APP上，聘請了一名年輕人擔任營運總監，該名年青人姓孫，去年10月3日下午開始上班，當晚凌晨12點40分左右，公司的員工都已經下班，沒想到孫男向何先生表示，自己第一天工作，想加班多做一點資料搜集，何先生欣然答應。

當下何老闆大感安慰，認為自己請了一個好員工，十分有上進心，直言「時下年輕人很少這樣了」。於是老闆便懷著「執到寶」的心情離開公司，留下新員工努力OT，沒想到更大的「驚喜」正等待著他。翌日，就在老闆回到公司的一刻，他崩潰了。

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不少網民都笑何老闆天真，直言他未當過打工仔，「哪有人會主動加班？」，有人笑言是「讓老闆付出加班的代價」，更指該員工是「資本家的絆腳石」，「明知被偷東西很慘，但還是忍不住笑」，更有人突破盲點「他寧願偷你的數據線，也不要你的白酒，可想你的產品質素...」各位讀者又怎麼看？

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