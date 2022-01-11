這幾年香港夾公仔店越來越流行，各大商場都可以看到他們的身影。雖然夾公仔人氣高企，也不是每個人都可以輕易夾得心頭好，大多都是靠運氣與金錢換來。最近有日本YouTuber成功研究夾公仔必勝法,在店內連環攻下多個大獎後，有店主認為當中有詐拒絶「找數」，結果更要報警收場！



公仔店之國日本最近就有一組YouTuberつるなか為攻略確率機而在網上拍賣平台買下兩部BAMBINO公仔機，在家研究後到日本各地夾公仔店橫掃高價獎品。到訪十個縣，獲得PS5、61部 Nintendo Switch 、59部 Switch Lite、24對 Airpods、17隻 Apple Watch、23個遊戲軟體、7部 Dyson吸塵機，其餘還有100多份獎品，總值425多萬円；途中經歷被店家拒絕兌換獎品，結果要找警察到場了解。

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つるなか成員發現回合開始時立刻長按機器的按鈕就能誤導公仔機内的程式，令機械更長時間夾實扭蛋。其中兩人這日到千葉縣一間夾公仔店實踐攻略法的時候，因爲連續獲得多個獎品而被店員叫停，要求他們與供應商通電話。即使供應商表示可以讓他們繼續挑戰，夾公仔店的店主則卻開始在旁監視，後來更要求兩人出示所拍攝的影片檢查。

店主見二人不停「攻城略地」，擔心會蝕大本，再次致電供應商，供應商依然回答可以把獎品交給他們。然而當兩人想兌換獎品的時候，卻被要求填寫個人資料，包括姓名、電話號碼和住址。不過其他客人並沒有被要求交出資料，令兩人覺得不快，打算只寫下電話號碼就拿獎品離開。

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不過店主卻拒絕給獎品，兩人則表示夾公仔店舖沒有條例指客人必須交出資料。惱羞成怒的店主反駁店鋪同時沒有條例指明店家必須交出獎品。三人爭拗不斷下兩名YOUTUBER報警求助,店主仍然提出以郵送方式補送獎品，並要求兩人交出資料。

經過警察的一番勸説，店主終於不情願地交出獎品。不過相信這些高手的煩惱並不會那麽容易出現在大家的身上。

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