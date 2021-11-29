不論大學生初入職場，還是年尾打算轉工的打工仔，工作福利是考慮的重要因素之一。有網民列舉出香港公司常見的10個垃圾級福利，笑指有公司「連會供MPF（強積）都好意思當係福利」。



網民指放假時的team building活動，是噩夢級福利。（《大叔的愛》劇照）

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市面上有不少說得很好聽，可到頭來有等於無，甚至更差的所謂「福利」，初入職場的朋友，可能當場睇到嚇一跳，不過打過工的朋友，只會得啖笑。有網民在連登討論區發文，指香港不少公司都會有古靈精怪的「福利」，不少更其實是勞工法例要求，根本稱不上是福利，非常厚面皮。有的更會暗藏魔鬼細節，無好過有。

👇👇👇按圖看9大香港公司「所謂福利」👇👇👇

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不少網民都認為20日年假真的太誇張，如果同事之間可以互補，其實都可以開開心心放假，不過對於人少少的公司，或者工作性質不能互補，20日假都是一個甜蜜的煩惱。更有人指有些工作在招聘廣告中，連有糧出都當是福利，令人哭笑不得。

另一方面，有網民分享，試過在十分重視職場文化的日資公司工作，原來公司無病假，變相令打工仔要帶病上班，「如果要操作機器，唔應該帶病返工、工作過勞。根本全部工都唔應該，以免犯錯。」大家覺得哪個最不能接受？又有遇過甚麼另類福利嗎？留言分享一下吧！

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同場加映：妻子揭老公年年升職背後暗黑秘密 不知情丈夫綠到發光仍沾沾自喜

在外國有一對夫妻，丈夫在過去幾年內，於職場一直平步青雲，年年升職，令丈夫對自己的工作能力十分自信。不過近日妻子在網上坦白，事情的真相原來綠到發黑。不過有網民提出另一個看法，令事件變得更細思極恐。👉即睇妻子發生咩事👈

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