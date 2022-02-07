一名嫁到韓國的人妻Blogger拍片介紹一家人的午餐菜式，溫馨的片段卻慘遭恥笑，更引起中韓網民隔空罵戰。內地網民表示飯菜太寒酸，吃不下肚，韓國網友就反擊指當地人消耗更多肉食，吃得是福才是應該，一起看看事發經過吧！



連吃飯吃得滋味也是錯？ / 《舉重妖精金福珠》劇照

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一名內地網民娟娟在微博以網名「湖南妹子嫁韓國」發文，不時分享自己嫁到韓國後的日常生活，近日娟娟上載家人吃飯的片段，未料引起中韓兩地網民討論！片段中一家人正在吃飯，娟娟在字幕中表示是「韓國人一家的普通午飯」，其實就是多款韓式小菜（반찬）拌飯。

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小菜包括泡菜、蘿蔔、大蔥等，「湖南妹子嫁韓國」又大讚老公吃甚麼都津津有味。本身溫馨的片段卻被內地網民留言恥笑，指餐桌上一片肉都沒有，十分寒酸！

👇點撃圖片看大陸網民Mean爆留言👇

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事件亦成為韓國論壇theqoo熱話，有網友翻出世界各地的肉食消耗量，以證明韓國人吃肉比內地人更多，又表示「只是韓國人不挑食而已」。

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