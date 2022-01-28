到平價快餐店吃漢堡包總給人一種「頹飯」的感覺，就連潮文故事也要找個陪自己捱M記的女生！不過有網友就利用麥當勞的餐點製作出打卡一流的美食，而秘密材料竟然與防彈少年團（BTS）有關？



防彈少年團

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麥當勞早前與BTS合作推出麥樂雞餐，除了一班ARMY（BTS粉絲稱呼）搶購限量包裝盒之外，亦有不少人因為兩款雞塊醬而來。台灣網友們指肯瓊醬（香港譯名為蒜辣蛋黃醬）是經典甜酸醬的最強勁敵，甚至有人愛不釋手得在套餐下架前儲起多盒備用！

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台灣討論區Dcard就有網民分享其廚神室友的傑作，見大家儲起大量蒜辣蛋黃醬，於是利用醬汁和其他麥當勞食品DIY新菜式，令快餐即時有高級西餐的感覺。

👇👇👇點撃圖片看4道麥當勞西餐食譜👇👇👇

網民又引述室友的說話，炮製3道菜大約用到6至8小盒蒜辣蛋黃醬，又呼籲大家自創新菜式，建議配搭炸物或清淡主菜。

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防彈少年團（BTS）又多一隊師弟！所屬公司HYBE宣佈出新男團，今次和師兄一樣都是7人組，其中成員James更是香港出世的泰國混血兒。近年香港有不少人選擇到韓國追夢出道，一齊看看他們近況如何吧！點撃看原文