雖然現在不是農曆7月，但靈異事件仍然不時發生。近日，韓國節目《世界有奇事》收到一對夫婦的報料，指自己和兒子的手機於近2個月不斷無緣無故自動撥打超過2000通電話，電訊商和手機維修商檢查均沒有發現有異樣，連專家都無法解釋。最後，攝製隊在事主的家安裝多部攝影機觀察一週，始揭發罪魁禍首是......



受害者之中的食肆老闆／YouTube@우와한비디오片段

事件的主角，是住在韓國的一對夫婦和他們的兒子。近兩個月來，這一家三口的手機，經常無緣無故自動撥打電話給不同的人，累積超過2000通電話。受害者不少更是食肆、做生意的小店。有持續接到電話的食店老闆表示，連日來收到這件事的滋擾，已經不知道損失了多少生意額。

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兒子：十分心寒

除了不停自動撥打電話之外，兒子更表示，手機曾經試過自己打開「發送訊息」的頁面，然後打出罵人的字句，令他感到十分心寒。另外，因為事情實在太撲朔迷離，事主夫婦更因此患上失眠症，「就算吃了安眠藥也睡不著，因為擔心電話會被隨時撥打」，飽受精神壓力。

兒子展示手機自己打字的畫面，上面寫著「別和我的朋友玩」。／YouTube@우와한비디오片段

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攝製隊揭真相

一家三口曾經多次到手機維修店、電訊供應商檢查手機，但經多次檢查後，均沒有發現手機或電訊供應有任何異常。他們亦曾經試過購買新的手機，但結果仍是一樣。為了查明真相，攝製隊在他們的家裝置多部攝錄機，仔細觀察他們的情況。一個星期後，節目組終於發現了導致事件發生的原因。夫婦得知原因後，更激動得崩潰流淚。

▼▼▼點擊圖片查看節目組的觀察報告及原因▼▼▼

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精神科醫生孫錫漢解釋，兒子這樣的行為，是想獲取自己在精神上滿足。一般人雖然可以通過在社會上與別人的交流來得到這份滿足感，但事主的兒子長期待在家中，缺乏社交活動，所以便選擇以這樣的方式來滿足自己。最後，兒子透過節目向所有受害者道歉。希望他真的可以改過吧！

兒子低頭向所有人道歉。／YouTube@우와한비디오片段

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