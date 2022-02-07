射龍門是新年間必玩的賭錢遊戲之一，比起其他撲克、麻雀等更易入門，也更加刺激，而且本小，幾蚊就可以開始玩，因此成為聚會常見的遊戲。有網民表示，新年期間跟朋友玩射龍門，由10元玩到近2萬元，更不斷撞柱，令他大呼非常邪門！



台灣網民指自己在新年期間射龍門，賭本由50元新台幣一直滾到67000元新台幣。

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射龍門10蚊變2萬

射龍門的玩法為首先抽出兩隻撲克牌，只要第三隻抽出的，在前兩隻的範圍內就算「入波」（A最小K最大）可以贏錢，反之為「射斜」要輸錢。另外有一個特殊情況，就是第三牌碰巧跟前兩張牌的其中一張一樣，就為之「撞柱」，要輸雙倍，有更激進的玩法，是如果三張抽出來的牌都是一樣，就要輸三倍。

有台灣網民在Facebook群組「爛料公社」中發文，指自己在新年期間，跟朋友玩射龍門，賭本由50元新台幣（約14港元）一直滾到67000元新台幣（約19000港元），最後一把開出了3跟K，他決定把手上的錢都押進去，直言自己「心臟差點停頓」，還好最後贏錢收場。

帖文引來不少留言，貼圖調侃樓主。

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帖文引來大量網民留言，直言他非常好運，「射龍門真的是一個邪門的遊戲」，指這個賭博遊戲愈是勝券在握，愈容易出意外，有網民大呻自己今年已經AK連撞3次柱，撞到自己懷疑人生；亦有網民指開AQ，也可以抽中K「射斜」，更有人連開2隻Ｑ要硬食，非常邪門。

👇👇👇按圖看網民射龍門最邪經歷👇👇👇

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不少網民都表示，射龍門彩池滾存得相當快，不知不覺就會愈輸愈多，可小賭怡情，聚會只是圖個開心，當錢銀愈玩愈大很易傷和氣，當金額滾存到一定地步時，便會大家平分。大家遇過射龍門最邪的經歷是甚麼？留言分享一下吧！

同場加映：25歲新婚女同事派10蚊利是 網民嫌少兼咒罵「無錢咪學人結婚」

新年派利是正常不過，不過近日在連登討論區上的一篇帖文，卻引起廣大網民熱議。原來樓主的公司最近有一個後生同事結婚，趁新年向同事們派利是，樓主卻發現利是只得10元，而且只派了一封，令他大為不滿。👉即睇事件前因後果👈

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