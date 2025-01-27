新年保安員「期間限定」5大特徵！笑住講早晨＋瘋狂換更出3倍糧？

農曆新年無論是小朋友、未婚人士、打工仔也好，人人最期待的當然就是𢭃利市！而「最大受惠者」非屋苑保安員莫屬，皆因每天接觸的住戶眾多，更要在不同大廈之間輪流換更，即使每戶包一封利市都相當和味。大家這幾天是否已開始感受保安們的熱情？有網民就發帖討論保安員開始「變得精神」，更出現以下5大特徵！



網民盤點新年保安員5大特徵！（《回魂夜》劇照）

網民指出保安員在新年期間可以攞正牌收取住戶的利市，住戶人數夠多夠豪爽的話，在新年期間出雙糧、甚至三糧都有機會。雖然不是說所有保安員都是如此，有些更是平常就十分友善，但如果大家最近留意到樓下保安員出現以下5大「期間限定」行為的話，其實可能是在明示叫你派利市呢！

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網民指出保安員在新年期間出雙糧、甚至三糧都有機會（istock）

1.笑容滿面

要對客人的工作經常都會出現「職業假笑」的需求，不過保安員如果對每個人都要笑，咁咪好忙？網民指大廈的保安員經常都會板著臉地看著桌上的手機或大廈CCTV，甚至會陷入睡眠狀態，笑指他們「瞓足一年」，不過最近卻開始「笑容滿面」，似乎身邊有好事發生，令很多人震驚直呼「原來佢哋識得笑」！

1.笑容滿面（《愛回家》劇照）

2.原來識企

除了「原來識笑」之外，網民也指出平常樓下保安通常都坐在位子上，以及躲於櫃檯後，似乎是正在隱藏自己，明確表達「無咩都唔好叫我，你睇我唔到你睇我唔到」的狀態。但最近卻發現保安員「原來識企」，經常站起來吸引住戶的注意力，再附上一個大大的笑容，十分陽光，一洗平常陰沉的形象。

2.原來識企（《金宵大廈》劇照）

3.主動開門

平常保安員又會不會站著大堂的門邊為你開門？抑或只是最多為你按一按解鎖大門掣，然後就沒有然後了？網民發現最近保安員經常守在門邊，主動為住戶開門關門，當然仍然保持那個招牌笑容啦，熱情得讓人覺得像踏入5星級酒店，與本來冷冰冰的大廈大堂完全不一樣。

3.主動開門（《回魂夜》劇照）

4.噓寒問暖

「早晨呀，X生X小姐！新年快樂呀！返工呀？去食飯呀？放狗呀？去邊呀？凍呀著衫呀....」網民笑指平常保安員「聲都唔聲」極其安靜，但最近就變得精神抖擻，更喜歡與住戶「R水吹」，非常關心每位住戶早中晚過得好不好，早中晚餐有沒有按時吃飯，勢要給大家滿滿的新年關懷，甚至問得仲清楚過屋企呀媽！

4.噓寒問暖（《金宵大廈》劇照）

5.瘋狂換更

同一座大廈保安員通常都是那幾位，很少出現人事變動，但在新年期間，網民卻懷疑自己雙眼，「原來這幢大廈有這麼多保安員？」甚至多得可以一字排開迎接自己，給你一個「Welcome Home！」的感覺，而保安員的面孔卻極度陌生，網民更指「平常不會換更換得咁密」，數小時就整組保安員換掉，好像有千軍萬馬一樣！

5.瘋狂換更（《回魂夜》劇照）

不過即使保安員的目的很明顯是為了住戶那一封不多不少的紅包，但是一年一度的農曆新年，保安員更要假日返工無得休息，不如就大方一點，喜慶節日齊齊開心下吧！